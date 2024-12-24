Врач достал из уха жительницы Куала-Лумпура сороконожку
Пожилая жительница Малайзии обратилась к врачу и узнала, что ей в ухо попала сороконожка. Об этом сообщила газета New Straits Times.
Женщина пришла в поликлинику в Куала-Лумпуре почти сразу после того, как почувствовала дискомфорт в ухе.
Сначала врач решил, что пациентку могла укусить блоха, но после осмотра при помощи отоскопа выяснил, что ей в ухо заползла сороконожка.
Насекомое удалось извлечь специальным инструментом, но оно успело ужалить пенсионерку, что и вызвало болевые ощущения.
По словам женщины, она предполагала, что неприятные ощущения вызывало насекомое, но даже не думала, что речь идет о сороконожке.
Российские туристы ранее заявили, что в Таиланде их кусают неизвестные насекомые , оставляющие на руках странные пятна. Врачи пока не смогли определить, кто именно докучает путешественникам.