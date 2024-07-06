Врач Байдена в январе консультировался с экспертом по болезни Паркинсона

Один из ведущих неврологов США и эксперт по болезни Паркинсона Кевин Каннард приезжал в Белый дом, чтобы встретится с лечащим врачом американского президента Джо Байдена Кевином О’Коннором. Об этом сообщила газета The New York Post.

«Доктор Кевин Каннард, эксперт по болезни Панкинсона в медицинском центре Уолтера Рида, встречался с доктором Кевином О’Коннором и еще двумя в клинике Белого дома 17 января, свидетельствуют записи», - указали в материале.

Также в Белом доме побывал кардиолог Джон Этвуд из того же медицинского центра в Бефесде, штат Мэриленд. Личность еще одного визитера журналисты не назвали.

В феврале профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что у Байдена проявляются симптомы прогрессирующей возрастной деменции. А экс-врач Белого дома Ронни Джексон назвал когнитивные проблемы Байдена реальной угрозой для США.