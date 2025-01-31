31 января 2025, 19:02

Впервые за 75 лет акула напала на рыбака в Израиле

Global Look Press
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Акула атаковала рыбака у берегов города Хадера в Израиле. Это произошло впервые за 75 лет, сообщил Telegram-канал Mash.

Происходящее попало на экшн-камеру мужчины, которая оказалась включена в момент нападения хищника. Акула несколько раз пыталась схватить рыбака, однако ему удалось отбиться с помощью гарпуна. Мужчина успел подняться на лодку и чудом не пострадал.

Ранее стало известно, что в Китае огромная рыба вцепилась в голову россиянке, которая работала аниматором в образе русалки в гигантском аквариуме. Руководство парка запретило пострадавшей рассказывать о случившемся.

На египетском курорте из-за нападения акулы погиб турист. Хищник атаковал жертву в водах Красного моря у побережья города Марса-Алам. Второй иностранец пострадал.

В Гондурасе местные жители выследили и забили дубинкой акулу, напавшую на фермера. Мужчине после случившегося потребовалась операция.

Израиль Акулы
31 января 2025, 19:31
Диспетчер в день крушения в США работал с двойной нагрузкой из-за коллеги
Global Look Press
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Один диспетчер ушел со смены раньше в день авиакатастрофы в Вашингтоне. Поэтому его коллеге пришлось выполнять двойную работу, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, распределение задач по управлению вертолетным трафиком и самолетами происходит с 10:00 до 21:30. Потом интенсивность полетов снижается, поэтому обязанности диспетчеров объединяются.

В вечер крушения руководитель службы управления воздушным движением разрешил одному из диспетчеров уйти пораньше. В результате его обязанности передали коллеге. Причина, почему супервайзер принял такое решение, не уточняется.

Бывший военный пилот Дэрин Гоб ранее назвал вероятной причиной авиакатастрофы в США нехватку экипажа вертолета. По его версии, в состав экипажа Black Hawk входили три человека вместо четырех. Поэтому они не заметили опасное сближение с лайнером.

США Вертолеты Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 18:34
Белоруссия посоветовала странам Запада сменить риторику
РИА «Новости»
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Западным странам необходимо сменить тон на уважительный, чтобы быть услышанными в связи с непрекращающейся критикой после победы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом на официальном сайте сообщило представительство республики при ОБСЕ со ссылкой на заседание постоянного совета организации в Вене.

По данным ЦИК, Лукашенко набрал 86,82% голосов избирателей на прошедших выборах 26 января.

Если среди стран политического Запада есть по-настоящему заинтересованные в том, чтобы их услышали, то мы рекомендуем по-дружески: смените тон на уважительный и спокойный с высокомерного. Голос друзей в Белоруссии всегда слышен», - отметили в представительстве.

Дипломаты добавили, что в Белоруссии вновь зафиксировали продолжение безосновательной критики республики со стороны некоторых западных стран с использованием санкционных угроз и клишированных ярлыков.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии после выборов президента.

Белоруссия Запад
31 января 2025, 18:26
«Завоюет уважение». Американский отставной разведчик дал совет Трампу на 9 Мая
Global Look Press
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Дональду Трампу стоит отправить в Москву на День Победы высокопоставленную делегацию и предложить солдатам пройти в парадном строю по Красной площади. Об этом написал в соцсети X отставной разведчик Скотт Риттер.

«Если Трамп сделает это, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также продемонстрирует российскому правительству, <…> что США серьезно настроены на построение взаимоуважительных отношений», - заявил он.

Ранее о своем намерении приехать на праздник сообщил президент Бразилии Инасиу Лула да Силва. Он заявил об этом российскому коллеге Владимиру Путину в разговоре по телефону 27 января.

При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что некоторые страны пытаются воспрепятствовать участию лидеров других государств в памятных мероприятиях.

День Победы 9 мая США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Москва
31 января 2025, 18:19
Уволят за утечки. Текст служебной записки Meta слили в сеть
Unsplash
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В служебной записке Meta* сотрудникам запрещалось разглашать внутреннюю информацию корпорации. Текст попал в распоряжение СМИ, сообщило издание Verge.

Ранее стало известно о выступлении главы корпорации Meta* Марка Цукерберга перед сотрудниками, в ходе которого он прокомментировал кадровую политику корпорации и изменения модерации контента. Заявление прозвучало на фоне отмены программ так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в правительстве США.

«После того, как в сеть просочились комментарии Цукерберга сотрудникам, один из руководителей компании предупредил в служебной записке, что людей, раскрывающих внутреннюю информацию, уволят», - подчеркнули в публикации.

Служебную записку составил директор по информационной безопасности Meta* Гай Розен. Он напомнил, что компания «серьезно относится к утечкам и будет принимать меры».

Ранее стало известно, что Meta* выплатит президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов по мировому соглашению о блокировке его аккаунтов в 2021 году.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

США Марк Цукерберг

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