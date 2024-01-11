11 января 2024, 05:37

Впервые в США заключенного казнят азотом

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Первую в истории США смертную казнь с использованием азота проведут 25 января в американском штате Алабама. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В ноябре прошлого года верховный суд Алабамы разрешил администрации штата казнить преступника с помощью чистого азота. Осужденного зовут Кеннет Юджин Смит, его осудили за убийство, совершенное в 1988 году. Он лишил жизни женщину по заказу ее мужа-священника.

«Его планируется казнить с помощью нового метода - азотной гипоксии - 25 января 2024 года», - сказано в документе.

Смит должен был умереть еще в 2022 году, однако исполнение приговора не состоялось, потому что врачи не смогли ввести ему «смертельную инъекцию». В итоге мужчину решили казнить «невиданным ранее» способом. Адвокаты заключенного выступили против нового варианта казни, назвав его экспериментальным.

США Заключенные Суд
11 января 2024, 04:38
СБ ООН принял резолюцию США с осуждением хуситов за атаки на суда
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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принял резолюцию США и Японии, в которой потребовали от хуситов прекратить атаки на суда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В резолюции сказано, что СБ ООН осуждает удары хуситов на торговые и коммерческие суда.

Осенью прошлого года йеменские боевики атаковали и захватили израильское судно Galaxy Leader вместе с его экипажем в Красном море. Совбез организации потребовал представителей группировки в срочном порядке прекратить подобные действия и освободить грузовое судно.

Ранее член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад заявил, что повстанцы-хуситы будут обращаться с членами экипажа Galaxy Leader в соответствии с исламскими принципами и ценностями. Если среди них нет израильтян, то к ним будет отношение как к гостям. По его словам, целью хуситов не являются корабли израильского врага.

США Корабли ООН
11 января 2024, 03:50
Крис Кристи подтвердил выход из предвыборной гонки за кресло президента США
Global Look Press
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Предвыборную гонку за пост президента США покинул еще один кандидат — экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что покидает предвыборную кампанию. Об этом написало агентство Bloomberg.

«Я приостанавливаю свою кампанию на пост президента США», - заявил Кристи в ходе мероприятия в Нью-Гэмпшире.

Кристи признался, что у него нет шансов победить, поэтому он снимает свою кандидатуру.

Рейтинг Кристи на республиканских праймериз составлял всего 2%. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал Кристи «отъявленным русофобом и неудачником».

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. На этот пост претендуют республиканцы экс-президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Выход из гонки Кристи потенциально повышает шансы Хейли и Десантиса, отметили в агентстве.

Предвыборную гонку за пост президента США покинул еще один кандидат - экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что покидает предвыборную кампанию. Об этом написало агентство Bloomberg.

США Выборы президента США Выборы
11 января 2024, 02:24
Вооруженных Джокера и Бэтмена заметили в Эквадоре
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Вооруженные мужчины в костюмах Джокера и Бэтмана появились в Эквадоре после обострения ситуации с преступностью в стране. Один из местных телеканалов даже взял интервью у косплееров. Видео с «нарядными» респондентами распространилось в соцсетях.

На кадрах как мужчина с зелеными волосами, в яркой одежде и гриме говорит с журналистом. В руках он держал автомат и периодически перезаряжал его. Косплеер старался имитировать голос Джокера и безумно смеяться, что характерно для его героя.

Человек в костюме летучей мыши мало общался с журналистами. Большую часть времени Бэтмен совершал агрессивные движения сзади зеленоволосого товарища. В руках у мужчины был пистолет, который он позже направил на Джокера. Оба косплеера показали драку на камеру и старались взаимодействовать, как их оригинальные герои в известных комиксах.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в государстве режим «внутреннего вооруженного конфликта» и приказал военным «нейтрализовать» участников преступных группировок. Как рассказала «360» россиянка, проживающая там, наркокартели хотят взять власть в Эквадоре. Местные жители паникуют, появились проблемы с общественным транспортом, закрыли магазины и кафе.

Джокер Мужчины Оружие Эквадор
11 января 2024, 02:14
Посольство России призвало Швецию перестать пугать граждан «неизбежной войной»
Freepik
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Посольство РФ в Швеции призвало власти королевства не доводить простых шведов до паранойи, убеждая их в скором военном противостоянии с Россией. Комментарий дипмиссии опубликовали в Telegram-канале МИД РФ.

Как отметили дипломаты, во время ежегодной конференции «Народ и оборона» некоторые представители военного командования и правительства Швеции посвятили свои выступления поднятию паники, чтобы публично напугать шведов якобы «неизбежной войной с Россией».

«Что ж, видимо, им это удалось: шведские дети в страхе обращаются на телевидение и записывают полные ужаса видео в TikTok, а в посольство России поступают обращения от взволнованных граждан, которые, в частности, задают вопросы о маршрутах эвакуации», - сказано в публикации.

В посольстве отметили, шведскому руководству следует обратить внимание на внутренние проблемы. Страна может заняться улучшением образования и медицины, повышением безопасности и борьбой с инфляцией. Вместо этого руководство страны сеет панику среди простых шведов, пугая мнимой «российской угрозой».

Ранее министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин заявил, что Швеция должна быть готова к возможной войне. Он отмечал, что не собирается пугать шведов, а хочет увеличить их осведомленность на фоне повседневных событий.

Швеция Войны Россия

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