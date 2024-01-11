Впервые в США заключенного казнят азотом

В ноябре прошлого года верховный суд Алабамы разрешил администрации штата казнить преступника с помощью чистого азота. Осужденного зовут Кеннет Юджин Смит, его осудили за убийство, совершенное в 1988 году. Он лишил жизни женщину по заказу ее мужа-священника.

«Его планируется казнить с помощью нового метода - азотной гипоксии - 25 января 2024 года», - сказано в документе.

Смит должен был умереть еще в 2022 году, однако исполнение приговора не состоялось, потому что врачи не смогли ввести ему «смертельную инъекцию». В итоге мужчину решили казнить «невиданным ранее» способом. Адвокаты заключенного выступили против нового варианта казни, назвав его экспериментальным.