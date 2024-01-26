Впервые в истории США человека казнили с помощью чистого азота

Мужчину приговорили к смертной казни за заказное убийство женщины в 1988 году. Как сообщил губернатор штата Кей Айви, в результате проведенной процедуры 58-летнего Кеннета Смита объявили мертвым.

Это не первая попытка лишить жизни осужденного. В ноябре 2022 года ему пытались вколоть стандартную для США смертельную инъекцию, но в отведенное для казни время специалисты не смогли ввести иглу в подходящую вену.

На этот раз на Смита надели специальную маску с подачей чистого азота, который вытесняет кислород и вызывает гипоксию и смерть. Представители властей Алабамы заверили, что подобный метод аналогичен эвтаназии, которую используют по всему миру. Однако адвокаты Смита заявляли, что в штате нет качественного оборудования для проведения этой казни. Безразмерная маска с подачей азота может пропускать достаточное количество кислорода, что приведет к страданиям осужденного.

Изначально суд присяжных проголосовал за пожизненное заключение для него. Но судья отменил их решение. В результате пожизненное заключение заменили на смертную казнь. Спустя время власти Алабамы упразднили право судей на подобные действия. Однако решение по делу Кеннета Смита приняли до введения ограничений, поэтому приговор оставили в силе.