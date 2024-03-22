Впервые со времен «черной смерти» население Земли пойдет на убыль

Ученые спрогнозировали резкое снижение рождаемости. Впервые настолько сильный спад фиксировали в XIV веке в годы «черной смерти». Пандемия чумы сократила население Земли с 400 до 350 миллионов человек, а отдельно взятой Европы на треть.

Коэффициент рождаемости в 1950 году составлял 4,84 ребенка на женщину, но к 2021 году опустился до 2,23. В 2050 году он достигнет 1,83, еще через полвека - 1,59. Для поддержания прироста населения потребуется коэффициент на уровне 2,1.

Специалисты предупредили, что в 2050 году в 155 из 204 стран уровень рождаемости опустится ниже, чем необходимо для поддержания численности населения, в 2100 году - еще в 43 государствах. К XXII веку страны Африки к югу от Сахары обгонят весь остальной мир по количеству младенцев.

В 2022 году население Земли превысило восемь миллиардов человек. За последние восемь лет оно увеличилось в восемь раз.