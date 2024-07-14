«Впереди опасные времена». Маск потребовал отставки главы американской Секретной службы

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Бизнесмен признался, что на него тоже совершали покушения.

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня», - подчеркнул предприниматель.

Маск добавил, что нападавших арестовали неподалеку от штаб-квартиры Tesla в Техасе. Он выразил Трампу поддержку и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Злоумышленник открыл стрельбу на митинге политика-республиканца в штате Пенсильвания 14 июля.

Вооруженный винтовкой преступник расположился на крыше промышленного здания неподалеку от сцены и ранил Трампа. Он застрелил одного из зрителей , еще несколько получили тяжелые ранения.

Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы Трампа и задела ухо. Его жизни ничего не угрожает.