20 января 2025, 14:06

Возвращение Трампа к власти сможет изменить судьбу оставшихся в РФ западных компаний

Global Look Press
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Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может позволить некоторым западным компаниям остаться в России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Находящиеся на российском рынке международные компании будут внимательно следить за действиями Трампа и корректировать свои планы в соответствии с его шагами.

Глава отдела корпоративной разведки по Европе, Ближнему Востоку и Африке в компании S-RM Ян Мэсси заметил, что на фоне увеличения Россией цены ухода со своего рынка Трамп может снизить стоимость присутствия на нем и добиться равновесия.

Партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин допустил, что новая американская администрация частично смягчит антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине. Это, в свою очередь, может стать причиной разморозки некоторых «застрявших» в РФ иностранных активов и привести к новой волне сделок по выходу с рынка.

Пожелавший остаться анонимным инвестор предположил, что компании, которые не хотели уходить из России, будут ждать. Еще один неназванный источник заявил, что возвращение к власти Трампа способно вынудить остаться тех, кто планировал перестать сотрудничать с российским рынком.

Действующий президент США Джо Байден ранее усложнил для избранного главы страны Дональда Трампа процесс снятия санкций, введенных против России.

США Санкции Дональд Трамп Россия Бизнес Деньги Экономика
20 января 2025, 11:58
В Молдавии около 6 тысяч жителей остались без газа из-за повреждения газопровода
Unsplash
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Примерно шесть тысяч жителей Молдавии остались без газа в связи с повреждением газопровода. Об этом представители Rotalin Gaz сообщили на странице компании в Facebook*.

По их данным, газопровод около села Фундул Галбеней получил повреждения накануне во время несогласованных земляных работ сторонней организацией.

«Пострадали несколько населенных пунктов и около 6000 потребителей», - объяснили в компании.

Там же отметили, что специалисты быстро устранили риск аварийной ситуации. Сегодня утром начались восстановительные работы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными поставки российского газа в Приднестровье, потому что они нарушают санкции.

Молдавия перестала снабжать газом ПМР после запрета на его транзит из России по территории Украины. Правительство Приднестровья из-за энергетического кризиса решилось на крайние меры - в городах по ночам больше не освещают улицы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Газ Молдавия
20 января 2025, 10:51
Учительница родила сына от 13-летнего ученика в США
Unsplash
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В американском штате Нью-Джерси учительница Лора Карон родила от 13-летнего ученика. Об этом сообщил WPVI-TV.

Следователи выяснили, что в период с 2016-го по 2020 год женщина насиловала ребенка у себя дома. Она преподавала у мальчика и его брата и была в хороших отношениях с их родителями, поэтому те часто оставляли сыновей дома у Карон.

История получила резонанс после того, как отец мальчиков забил тревогу. Он опубликовал в соцсетях пост о том, что родившийся в 2019 году ребенок учительницы подозрительно похож на его сына.

После этого выяснилось, что женщина спала в одной постели с учеником, а также входила в ванную, когда тот принимал душ. В тот период мальчику было 13 лет. Подробности рассказала сестра пострадавшего, брат признался ей в интимных отношениях с преподавательницей. В суде он также это подтвердил.

Лору Карон арестовали и обвинили в нескольких тяжких преступлениях. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Ранее полиция в США арестовала учительницу начальной школы за порно с ребенком. Последние четыре года она работала помощницей учителя, но летом ей выдали временную лицензию на преподавание.

США Суд Дети Школы Соцсети Женщины Учителя Полиция
20 января 2025, 08:46
В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни за богохульство
Соцсети
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Суд в Иране приговорил популярного певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, к смертной казни. Об этом сообщила газета Etemad.

Исполнителя обвинили в богохульстве. Пять лет назад певец получил тюремный срок по этой же статье.

Теперь дело возобновили. Таталу приговорили к смертной казни за оскорбление пророка. Артист еще может обжаловать приговор.

Музыкант жил в Стамбуле с 2018 года. В декабре 2023-го турецкая полиция передала Таталу Ирану. С тех пор мужчина сидит в тюрьме.

Ранее в Демократической Республике Конго казнили 102 «городских бандита». Такое решение властей вызвало разногласия - одни поприветствовали меру как средство восстановления безопасности, других обеспокоили риски нарушения прав человека.

Суд Смертная казнь Приговоры Иран Артисты
20 января 2025, 05:07
Байден заявил в последний рабочий день, что никуда не уходит
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в последний рабочий день посетил две церкви, при этом заявил на христианском собрании темнокожих в штате Южная Каролина, что никуда не уходит. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», - сказал он.

Во время первого выступления Байден неоднократно запнулся, заявив, что он из «стального» штата Делавэр, который обанкротился, и из штата Пенсильвания, где «тоже все было не очень».

Потом заявил прихожанам, что южные части его штата также смешно разговаривали. На этом странности не закончились. Во время первого выступления Байден всматривался в карточки в своих руках.

Более уверенно он себя почувствовал на втором собрании, когда стоял напротив телесуфлера и с темнокожими хористками за спиной.

Несколько дней назад Байден выступил на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне, где произнес набор бессвязных выражений , пытаясь сформулировать критику в адрес российского президента Владимира Путина.

США Белый дом в США Вашингтон Джо Байден

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