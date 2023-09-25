Возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану назвали унижением Армении

Читайте нас в:

Власти Нагорного Карабаха обещали, что город Ходжалы станет финальной точкой конфликта и туда придут армяне. В итоге это обещание сдержали азербайджанцы. Армяне пришли в этот город, только не как завоеватели, а для подписания капитуляции.

Сейчас уже можно говорить, что территория Нагорного Карабаха перестанет быть горячей точкой. В перспективе можно ожидать, что всех армян вывезут с территории непризнанной республики, а на их место завезут азербайджанцев или оставят тех, которые есть сейчас.

Но сама победа стала национальной гордостью одного народа и национальным унижением для другого в конфликте, который длился не один десяток лет.

Далее - его прямая речь.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился полной и безоговорочной победой Азербайджана. Потерянные еще до распада Советского Союза территории вернулись под контроль Баку. Но победившая сторона не смогла удержаться от унижения проигравшей. Подписание акта капитуляции властями непризнанной республики прошло в День независимости Армении и в знаковом городе - Ходжалы. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Данила Гуреев.

Вот и закончился армяно-азербайджанский конфликт, который длился без малого 30 лет. Вопрос Нагорного Карабаха возникал еще в период Советского Союза и стал одной из причин его распада. Теперь дело закончилось причем необычным способом.

В теории разрешения конфликтов силовой метод решения всегда является самым сложным. Но когда мы смотрим на то, что произошло в последние дни, то можно сказать, что ситуация разрешилась малой кровью.