29 октября 2023, 07:41

Возвращение интернета зафиксировали в секторе Газа

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На территории сектора Газа начал появляться интернет. Это произошло после периода полного отключения связи со стороны Израиля, сообщил обозреватель телеканала Al Jazeera Маджед Абусалам, который смог связаться со своей матерью.

«Отличные новости: я смог связаться со своей мамой в Газе и услышать ее голос», - указал журналист.

По его словам, соединение пока что слабое. Несмотря на это, он выразил радость, так как каждый сможет связаться с членами своей семьи.

В пятницу, 27 октября, палестинская телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение интернета на территории сектора Газа. Позже глава министерства информационных технологий страны Исхак Садр сообщил, что руководство Израиля не намерено подключать обратно мобильную связь.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что он предоставит услуги созданной им спутниковой сети Starlink всем международным организациям в секторе Газа. В ответ на это Минсвязи Израиля заявило о планах прервать все коммуникации с компанией бизнесмена после его слов.

Израиль Интернет Конфликт Израиля и Палестины Палестина
29 октября 2023, 07:33
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
РИА «Новости»
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Ряд взрывов произошел в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило издание «Суспильне» со ссылкой на военную администрацию региона.

«Взрывы слышны на территории Хмельницкой области, начала работу систему противовоздушной обороны», - сказал заместитель главы Хмельницкой военный администрации Сергей Тюрин.

Воздушную тревогу при этом в области не объявили. Согласно сведениям онлайн-карты Минцифры, сирены об опасности ударов с воздуха звучали в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях страны.

В октября 2022 года российские военные наносят удары высокоточным оружием по пунктам военного управления, энергетики, связи и промышленности Украины. Министерство обороны подчеркивало, что мирное население и гражданская инфраструктура находятся все угрозы.

В субботу воздушную тревогу объявляли на территории всех регионов Украины.

Ряд взрывов произошел в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило издание « Суспильне » со ссылкой на военную администрацию региона.

Украина
29 октября 2023, 07:12
Американских политиков сравнили с шайкой клоунов в Британии
РИА «Новости»
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Американские политики в настоящее время превратились в шайку клоунов, которые приведут страну к краху. Об этом в колонке для издания The Telegraph написал обозреватель Тим Стэнли.

По его словам, действия властей Штатов привели к тому, что государство превратилось в экономического и политического банкрота.

«На это указывают отказ республиканцев идти на компромиссы, иррациональная политика демократов, судебные процессы над Дональдом Трампом и дряхлость Байдена», - отметил Стэнли.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на высказывание о том, страна проиграла Украине в специальной операции. В этом случае он предложил Байдену вывезти ракеты ATACMS и приехать в Москву на чаепитие с блинами.

Также глава государства призвал Байдена учиться уважать интересы других сторон и уметь искать компромиссы.

США Великобритания
29 октября 2023, 06:08
«Это будет самоубийством». В США назвали фатальный для Зеленского политический шаг
РИА «Новости»
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Нежелание украинских властей двигаться в сторону мирных переговоров с Россией может иметь неприятные последствия. Об этом заявил бывший советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.

«Только эскалация - формальное вступление союзников Украины в конфликт - могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством», - сказал политик.

По мнению экс-советника президента США, западные страны устали от «дорогостоящего пата» на поле боя. Бэндоу уверен, что у России есть серьезные преимущества на поле бое.

Он предложил США и Евросоюзу принять новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина получит нейтральный статус. Также, по его мнению, Западу необходимо как можно скорее начать мирные переговоры с российской стороной и показать свою готовность отказаться от санкций и вернуть РФ замороженные активы.

Ранее обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш заявил, что Украине пришло время смириться с потерей территорий и начать переговоры с Россией. По его мнению, союзники киевского режима уже давно смирились с тем, что Крым останется российским.

Международные отношения Переговоры Запад Украина
29 октября 2023, 05:23
Пушков указал на неприятный для США сигнал с Ближнего Востока
РИА «Новости»
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Голосование на Генассамблее ООН по резолюции, призывающей к срочному прекращению огня между Израилем и Газой, показало изоляцию Соединенных Штатов в вопросе Ближнего Востока. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, США в данном вопросе выглядят «несколько изолированными».

Резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Ближнем Востоке была принята накануне. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14 государств - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались. Документ призывает стороны к немедленному гуманитарному перемирию и освобождению заложников. А также требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция. Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран - всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции „глобальному большинству“», - написал политик.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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