Возвращение интернета зафиксировали в секторе Газа

«Отличные новости: я смог связаться со своей мамой в Газе и услышать ее голос», - указал журналист.

По его словам, соединение пока что слабое. Несмотря на это, он выразил радость, так как каждый сможет связаться с членами своей семьи.

В пятницу, 27 октября, палестинская телекоммуникационная компания Jawwal подтвердила полное отключение интернета на территории сектора Газа. Позже глава министерства информационных технологий страны Исхак Садр сообщил, что руководство Израиля не намерено подключать обратно мобильную связь.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что он предоставит услуги созданной им спутниковой сети Starlink всем международным организациям в секторе Газа. В ответ на это Минсвязи Израиля заявило о планах прервать все коммуникации с компанией бизнесмена после его слов.