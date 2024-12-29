29 декабря 2024, 04:36

Возросло число погибших при авикатастрофе в Южной Корее

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Не менее 28 человек погибли при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.

На борту самолета, летевшего в Южную Корею из Бангкока, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта. Он врезался в заграждение. В аэропорту идет спасательная операция. Власти на месте выясняют причины крушения авиалайнера. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение со стаей птиц.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 04:32
Стала известна предварительная причина крушения самолета в Южной Корее
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Причиной крушения самолета при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее могло стать столкновение с птицами. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Жкрналисты добавили, что огнеборцы уже потушили пожар на месте падения лайнера. На данный момент, по данным Yonhap, спасатели пытаются помочь пассажирам, которые летели в хвосте самолета.

Ранее стало известно, что на борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа, предварительно, 23 человека погибли. Подробности уточняются.

Спасатели Пожары Авиакатастрофы Птицы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 03:58
В авиакатострофе в южнокорейском аэропорту погибли 23 человека
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
При посадке в аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации агентства, на борту находилось 175 пассажиров и шесть членов экипажа, 23 человека погибли. По предварительной версии, самолет, летевший из Бангкока, столкнулся с птицами.

Агентство опубликовало фотографию очевидца, на которой виден черный густой дым на месте происшествия.

«Авария произошла в 9:07 утра, когда рейс Jeju Air приземлялся в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула», - сообщило агентство.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея
29 декабря 2024, 03:45
Отпраздновать Рождество и умереть. В Бразилии из-за торта погибли три человека
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Бразилии три человека насмерть отравились, съев торт, который приготовила их родственница на Рождество. Об этом случае рассказало издание Daily Mail.

Три сеcтры - старшая Неуза с дочерью и десятилетним внуком, средняя Зели и младшая Майда праздновали Рождество в семейном кругу. Однако после того, как все они съели торт, который приготовила Зели, им стало плохо.

Через некоторое время младшая и старшая сестры скончались. Та же участь настигла и дочь Неузы. Десятилетнего мальчика, еще одного гостя и саму Зели госпитализировали. Из всех присутствующих не пострадал лишь один человек, который не успел попробовать смертоносный торт.

В результате судмедэкспертиза показала наличие в крови погибших женщин следов мышьяка. Теперь полиция разбирается, не было ли отравление намеренным. По словам полицейских, наследственных споров или конфликтов между родственниками нет.

Однако следователи заинтересовались тем, что в сентябре от пищевого отравления умер муж выжившей сестры Зели. Детективы планируют провести эксгумацию его тела, чтобы провести экспертизу, которая, возможно, прольет свет на обстоятельства всех этих смертей.

Ранее, 28 декабря, в Тверской области родной отец убил четверых детей, после чего пытался покончить с собой. 360.ru взял комментарий у матери погибших детей.

Убийства Дети Бразилия Женщины Полиция
29 декабря 2024, 01:55
Илон Маск вмешался в предвыборную кампанию в Германии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Немецкая газета Welt опубликовала колонку Илона Маска, в которой тот поддержал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). В знак протеста свое место покинула глава отдела мнений издания Ева Когель, об этом она сообщила на своей странице в X.

Когель отметила, что ей всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt. Однако после того, как газета разместила текст Илона Маска, она сразу подала заявление об увольнении.

При этом на сайте Welt колонку разместили рядом с комментарием главного редактора Бургарда. Во введении он охарактеризовал текст статьи Маска как тот, который «призывает возражать». Сама статья озаглавлена как «Почему Илон Маск полагается на АдГ и почему он ошибается».

Маск в колонке пишет, что право говорить о немецкой политике ему дают значительные инвестиции в Германию. Миллиардер полагает, что экономика ФРГ погрязла в бюрократии. Он резко критикует действующие власти страны и считает политику АдГ более удачной.

«Представление об АдГ как о правых экстремистах явно ложно», - также написал Илон Маск.

Сайт Medieninsider утверждал, что на редакционном совете Welt часть команды издания выступила против публикации статьи Маска. В редакции газеты ее сочли «предвыборной агитацией» и попыткой «прямого вмешательства» в немецкие выборы.

Реакцию журналистов следует рассматривать в контексте текущей политической ситуации в Германии, где президент Штайнмайер 27 декабря распустил парламент. Ранее в декабре депутаты отказали в доверии правительству Олафа Шольца. Сейчас в ФРГ идет активная предвыборная кампания, досрочные выборы Штайнмайер назначил на 23 февраля.

Германия Илон Маск Выборы

Новости по теме