19 декабря 2023, 06:16

«Возникнет новая ситуация». Президент Чехии предупредил о сдвиге ситуации на Украине

РИА «Новости»
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Ситуация на Украине в 2024 году сложится таким образом, что станет еще более невыгодной Западу. Переговоры с Россией пройдут независимо от желания Евросоюза, заявил Seznam Spravy президент Чехии Петр Павел.

«Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. <…> Пока что сдвиг будет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе представляем», - сказал он.

Россия, по мнению Петра Павла, рассчитывает на победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, чтобы сообща с ним условиться о переговорах с Украиной , достичь компромисса и вернуть себе роль ключевого игрока на мировой арене. Президент Чехии заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта произойдет независимо от желания украинской власти или стран Евросоюза.

Профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик заявил, что Украина проиграет в любом случае. По его мнению, из-за плачевной ситуации на поле боя США заинтересованы в ее переговорах с Россией.

Чехия Международные отношения Россия Переговоры Евросоюз Украина
19 декабря 2023, 04:36
Число погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 111
РИА «Новости»
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В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли 111 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Сильное землетрясение произошло вечером в понедельник, 18 декабря, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. В районе зафиксировали несколько мощных подземных толчков магнитудой до 6,2. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В результате толчков получили повреждения дома и инфраструктура, оказавшиеся в эпицентре землетрясения. Спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 86 человек , еще 96 получили ранения.

Землетрясения Китай
19 декабря 2023, 03:21
Сербская оппозиция будет голодать из-за победы коалиции Вучича на выборах
РИА «Новости»
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Лидеры прозападной партии «Сербия против насилия» объявили голодовку. Оппозиционеры требуют аннулировать итоги голосования на муниципальных выборах в Белграде, где победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным городского избиркома, на выборах в Белграде СПП набрала 39,34% голосов, а «Сербия против насилия» - 34,27%. Оппозиционеры обвинили власти в том, что те подвезли в столицу 40 тысяч избирателей из других городов.

Лидеры оппозиции собрали сторонников на акцию протеста перед зданиями городской скупщины и администрации Белграда. После этого митингующие перешли к зданию избирательной комиссии и перекрыли движение. Толпа скандировала лозунги, взрывала петарды и бросала в здание избиркома яйца и рулоны туалетной бумаги. Полиция в акцию не вмешивалась.

Председатель избирательной комиссии Белграда Владимир Димитриевич заявил, что цель акции оппозиции - оказать давление на членов комиссии.

При этом лидеры оппозиционного блока прошли в здание избиркома и потребовали аннулировать результат выборов.

«Мы вошли как депутаты в РИК, который является инстанцией второй ступени для городской избирательной комиссии, потому что не смеем признавать фальсифицированные белградские выборы… Мы дальше остаемся здесь как депутаты, Мирослав Алексич и я, и объявляем голодовку», - сообщила одна из лидеров блока «Сербия против насилия» депутат Мариника Тепич.

Ранее стало известно, что коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича получила 47,21% голосов в ходе парламентских выборов. Об этом сообщил избирком страны после обработки 91% бюллетеней. Прозападная оппозиционная партия «Сербия против насилия» набрала 22,9% голосов.

Сербия Оппозиция Александр Вучич Выборы
19 декабря 2023, 02:56
Польское Минобороны ликвидировало «смоленскую» комиссию
РИА «Новости»
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Комиссия, повторно расследующая авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, была ликвидирована. Об этом сообщил в соцсети X (бывший Twitter) пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей.

Польские власти исполнили распоряжение нового министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

«Члены бывшей комиссии покинули офис, помещения были опечатаны», - уточнил Сеймей.

В ближайшее время планируют создать специальную группу, которой поручат проанализировать деятельность ликвидированной комиссии. В разное время ее участники представили несколько докладов, причем с разными выводами. В крушении самолета обвиняли то российских авиадиспетчеров, то утверждали, что взорвалась бомба на борту.

Ранее политолог Юрий Светов объяснил, почему Польша отказалась от обвинения России в крушении Ту-154 под Смоленском. По его словам, авиакатастрофу использовали для борьбы с Россией. Теперь партия Качиньского «Право и справедливость» потеряла власть, так как правительство сформировал ее главный оппонент Дональд Туск. Он тоже антироссийский политик, но ему эта история не нужна.

Авиакатастрофы Самолеты Россия Польша
19 декабря 2023, 02:27
Число жертв землетрясения в Китае возросло до 86 человек
РИА «Новости»
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Сильное землетрясение произошло на северо-западе Китая. В провинции Ганьсу погибли 86 человек, а 96 получили ранения, сообщило агентство «Синьхуа».

Специалисты зафиксировали несколько подземных толчков магнитудой до 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Дома и инфраструктура, оказавшиеся в эпицентре землетрясения и вокруг него, получили различные повреждения. Сейчас местные спасатели ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции. Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от города Эрзинджан, очаг залегал на глубине 15 километров.

Российские специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 в Мазановском районе Амурской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Смертность Землетрясения Китай

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