«Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. <…> Пока что сдвиг будет не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе представляем», - сказал он.

Россия, по мнению Петра Павла, рассчитывает на победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, чтобы сообща с ним условиться о переговорах с Украиной , достичь компромисса и вернуть себе роль ключевого игрока на мировой арене. Президент Чехии заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта произойдет независимо от желания украинской власти или стран Евросоюза.

Профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик заявил, что Украина проиграет в любом случае. По его мнению, из-за плачевной ситуации на поле боя США заинтересованы в ее переговорах с Россией.