Возможный заговор против правительства начали расследовать в Турции

Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet.

Расследование организовали по статье «Восстания против правительства Турецкой Республики». Она предполагает такие действия, как преступления против безопасности государства и конституционного строя, а также создание организации с целью совершения преступления.

До этого стало известно о волне арестов представителей силовых ведомств Турции, которых заподозрили в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в стране преступной. В связи с этим соратник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Девлет Бахчели сообщил о возможной угрозе переворота.

После новостей о вероятной попытке госпереворота Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и Минюста.