15 мая 2024, 13:15

Возможный заговор против правительства начали расследовать в Турции

Unsplash
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Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet.

Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet.

Расследование организовали по статье «Восстания против правительства Турецкой Республики». Она предполагает такие действия, как преступления против безопасности государства и конституционного строя, а также создание организации с целью совершения преступления.

До этого стало известно о волне арестов представителей силовых ведомств Турции, которых заподозрили в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в стране преступной. В связи с этим соратник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Девлет Бахчели сообщил о возможной угрозе переворота.

После новостей о вероятной попытке госпереворота Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и Минюста.

Турция Преступления Реджеп Эрдоган Аресты
15 мая 2024, 09:34
Жительница Тайваня несколько лет прятала останки отца ради его военных выплат
Freepik
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На Тайване местную жительницу заподозрили в том, что она долгое время скрывала смерть отца, чтобы получать его военные выплаты. Полиция нашла в ее доме останки пожилого мужчины, сообщил сайт Hindustan Times.

По данным издания, жительница Гаосюн не пустила в дом специалистов обработать ее жилище от лихорадки денге. За это ей выписали штраф в размере 60 тысяч тайваньских долларов. Вскоре ситуация повторилась - она вновь не позволила инспекторам провести дезинфекцию в своем доме.

После этого представители власти заподозрили неладное, они стали расспрашивать женщину о местонахождении отца. Та утверждала, что пенсионер в доме для престарелых. Затем на допросе женщина заявила, что отца перевез в Китай ее брат. Проверив документы и записи, полиция установила, что отец подозреваемой не выезжал за пределы Тайваня, а ее брат умер 50 лет назад.

В ее доме прошли обыски, во время которых нашли мусорный пакет черного цвета с костями пожилого мужчины.

Отец подозреваемой после 20 лет службы в армии ушел на пенсию. Предположительно, женщина скрывала его смерть, чтобы забирать его выплаты себе.

Пенсия Тайвань
15 мая 2024, 07:49
Израильские военные возмутились из-за плана Нетаньяху по управлению Газой
Global Look Press
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Генералы и члены военного кабинета Израиля выразили недовольство тем, что премьер Биньямин Нетаньяху не продумал план управления сектором Газа после окончания военных действий в анклаве. Об этом сообщила американская газета New York Times.

Израильские чиновники рассказали изданию, что Израилю в будущем необходимо урегулировать ситуацию с управлением в секторе Газа, но четкого плана у руководства по-прежнему нет.

«Некоторые генералы и члены военного кабинета были особенно недовольны премьер-министром Биньямином Нетаньяху за неспособность разработать и объявить процесс создания альтернативы ХАМАС для управления Газой», - указали в газете.

По мнению источников издания, Израиль «застрял в процессе зачистки» ХАМАС и не может найти или создать альтернативу радикальному палестинскому движению, которое управляет анклавом.

Ранее переговоры израильского руководства с палестинской стороной провалились , и ЦАХАЛ ударил по Рафаху. По данным палестинского минздрава , число жертв в секторе Газа с начала конфликта увеличилось до 34 943 человек.

Израиль Военные Переговоры Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
15 мая 2024, 06:33
«Думаю, у него проблемы». Байден оскорбил Трампа на мероприятии в Вашингтоне
Global Look Press
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Президент США Джо Байден на гала-концерте Азиатско-Тихоокеанского Американского института исследований конгресса в Вашингтонском конференц-центре назвал своего соперника на выборах, республиканца Дональда Трампа неудачником. Об этом сообщила газета The Hill.

Он ответил на критику оппонента по поводу миграционного кризиса. По словам Байдена, конгресс в начале 2024 года приблизился к принятию всеобъемлющего закона об иммиграции, пока не вмешался Трамп.

«Этот законопроект получил большинство, двухпартийный законопроект, получил поддержку большинства в палате представителей и сенате, но мне сказали, что другой парень, тот неудачник. <…> Я думаю, у него проблемы», - заявил демократ.

Трамп, по словам Байдена, попросил соратников по партии заблокировать этот законопроект в сенате, потому что это ознаменовало бы победу его соперника. Американский президент призвал республиканцев действовать вопреки пожеланиям своего выдвиженца на выборах.

Байден приказал помощникам в рамках предвыборной кампании выставить Трампа невменяемым. Однако американцы усомнились в ментальном здоровье самого демократа.

США Конгресс США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
15 мая 2024, 05:46
Президент Турции собрал экстренное совещание из-за новостей о госперевороте
РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов. Об этом сообщило издание Türkiye.

«Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели», - сказано в публикации.

Как отметил Бахчели, речь идет о заговоре против правительства, поэтому отстранение ряда полицейских не разрешит ситуацию. На заседании партии в парламенте соратник Эрдогана заявил о вероятности повторения попытки госпереворота 2016 года.

В Турции большой общественный резонанс вызвало увольнение некоторых работников полиции в Управлении безопасности Анкары. Их обвинили в сотрудничестве с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». Дома этих сотрудников обыскали.

Ранее Эрдоган отменил запланированный визит в США и встречу с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, это пришлось сделать из-за плотного графика обоих президентов. Сначала поездку турецкого лидера назначили на 9 мая, но потом перенесли на поздний срок, который будет «более удобен для обеих сторон».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов. Об этом сообщило издание Türkiye.

США Турция Реджеп Эрдоган

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