Возможный роспуск НАТО назвали ударом по Западу

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Эксперт допустил возможность «коренных перемен» после избрания нового президента США. Он предположил, что Североатлантический альянс, который существует уже на протяжении 75 лет, могут распустить.

«Для альянса и для европейской безопасности это очень плохо», - подчеркнул аналитик.

Дени добавил, что исчезновение НАТО станет «крайне негативным сценарием» для Белого дома.

Ранее архив национальной безопасности США обнародовал стенограммы 1992 года , в том числе переговоры генсека НАТО Манфреда Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым.

Руководитель альянса тогда сообщил, что блок не будет вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ. Вернер также рассказал Хасбулатову, что НАТО планирует наладить отношения с российской стороной.