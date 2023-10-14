Возможную атаку «Хезболлы» на Израиль сравнили с землетрясением

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Ливанская организация «Хезболла» вступит в войну с Израилем, если бомбежки сектора Газа не прекратятся. Наступление боевиков с севера станет похожим на мощное землетрясение, которое распространится на весь Ближний Восток. Как сообщила газета The Times of Israel , с таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Он подчеркнул, что провел переговоры с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой, от которого получил обещание, что группировка встанет на сторону ХАМАС, если Израиль не прекратит удары по сектору Газа.

«Я знаю о сценариях, которые готовит группировка. Любой шаг, который предпримет „Хезболла“], вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании», - заявил Абдоллахиян.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что призывает остановить военные преступления против мирного населения в Газе немедленно, потому что через несколько часов станет поздно.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что пресекла проникновение на территорию страны группы боевиков с территории Ливана. Кроме того, военные уже не первый день ведут обстрел приграничной территории соседней страны.

В минувшую пятницу, 13 октября, под огонь израильских войск попала группа журналистов. На месте погиб оператор агентства Reuters , ранения получили двое сотрудников телеканала Al Jazeera.