Возможной причиной аварии на ТЭЦ Бишкека назвали диверсию

Он отметил, что на месте ведут работы по установлению причин аварии. Пока специалисты рассматривают две версии ЧП. Одна из них - диверсия.

«Потому что предварительно было несколько хлопков в три часа ночи (полночь по московскому времени. - прим. ред.). И конечно, техногенную составляющую мы не исключаем. Могут быть и технические моменты», - подчеркнул он.

В Бишкеке в ночь на пятницу, 2 февраля, произошла авария на ТЭЦ. Предварительно известно, что на месте взорвался один из котлов. Из-за этого оборудование ТЭЦ частично вышло из строя. Так как это единственная станция в Бишкеке, многие местные жители остались без горячей воды и отопления. Пострадали пять человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

В середине января в Киргизии рухнул военный вертолет Ми-8. В результате крушения погиб один человек.