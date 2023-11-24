Возможности российского МиГ-35 вызвали тревогу в США

«Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины на визуальном и на дальнем расстоянии», - указали в статье.

Авторы издания отметили, что МиГ-35 прошел боевые испытания на украинском театре военных действий. По их мнению, российский истребитель значительно превзошел все, что есть на вооружении ВСУ в возможностях «воздух - воздух».

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о любви к вертолетам Ми-35 за их особый звук и высокую эффективность. В прошлые годы сербская армия получила российские вертолеты Ми-17 и Ми-35, истребители МиГ-29, бронетранспортеры БРДМ-2МС.