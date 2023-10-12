Возможности финансирования Украины оценили в Белом доме
США намерены продолжать оказывать финансовую поддержку Украины столько, сколько необходимо, но бесконечно это продолжаться не может. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Планировать долгосрочную поддержку сейчас невозможно. США продолжат помогать Украине, но в этом вопросе мы подходим к „концу веревки“, - заявил он.
Кирби подчеркнул, что бесконечно продолжаться это не может. Он отметил, что пока ситуация находится под контролем благодаря уже утвержденным ассигнованиям, однако не исключил ее изменение.
«Зима приближается, а Украина хочет продолжать контрнаступление. Поэтому мы считает необходимым продолжение поддержки», - добавил представитель Белого дома.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал надоедать Европе и США.