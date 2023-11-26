Возможность войны с Польшей допустили на Украине

«[Власти Украины] совершенно не понимают огромной угрозы или специально вид делают. Может уже начаться открытый военный конфликт между Украиной и Польшей», - заявил эксперт.

Олег Соскин допустил, что там в любой момент может произойти «прорыв», который уничтожит саму польско-украинскую границу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил польских перевозчиков в создании проблем на границе с Украиной и выразил надежду, что Польша сможет решить эту ситуацию.

Польские перевозчики с начала ноября блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, не пропуская через них коммерческие автомобили. Свою акцию протеста они объясняют тем, что польские водители разоряются и лишаются работы из-за демпинга украинских коллег.