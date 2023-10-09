Возможность участия талибов в палестино-израильском конфликте назвали бредом и фейком

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Дипломат ответил отрицательно на вопрос, могут ли талибы поддержать ХАМАС реальными действиями. По мнению Кабулова, они не присоединятся к конфликту, хотя симпатизируют палестинцам по всем понятным причинам.

«Но все, что я видел [в СМИ], - это просто бред и фейк», - подчеркнул спецпредставитель президента по Афганистану.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Министр заявил, что в этом регионе не будет ни электроэнергии, ни воды, ни топлива.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал срочно прекратить палестино-израильский конфликт. Министр также указал на необходимость уделить особое внимание вопросам, из-за которых палестинская проблема не может разрешиться долгие десятилетия.

*«Талибан» - запрещенное в России террористическое движение.