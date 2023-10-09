Возможность участия талибов в палестино-израильском конфликте назвали бредом и фейком
Россия исключает возможность присоединения участников «Талибана»* к палестино-израильскому конфликту на стороне ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Дипломат ответил отрицательно на вопрос, могут ли талибы поддержать ХАМАС реальными действиями. По мнению Кабулова, они не присоединятся к конфликту, хотя симпатизируют палестинцам по всем понятным причинам.
«Но все, что я видел [в СМИ], - это просто бред и фейк», - подчеркнул спецпредставитель президента по Афганистану.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Министр заявил, что в этом регионе не будет ни электроэнергии, ни воды, ни топлива.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал срочно прекратить палестино-израильский конфликт. Министр также указал на необходимость уделить особое внимание вопросам, из-за которых палестинская проблема не может разрешиться долгие десятилетия.
*«Талибан» - запрещенное в России террористическое движение.