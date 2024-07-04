Возможность поездки Путина в Улан-Батор допустили в Кремле

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«Поездка возможна, да. Когда будет согласована», - ответил он.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в холе встречи с Путиным в октябре 2023 года пригласил российского коллегу посетить страну. На полях саммита ШОС в Астане в среду Хурэлсух также выразил надежду, что Путин может в 2024 году посетить Улан-Батор.

В настоящее время Путин находится в Астане, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Днем ранее глава государства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин пообещал, что обязательно приедет в Турцию по приглашению коллеги Эрдогана.