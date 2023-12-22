22 декабря 2023, 09:27

Возможность использования активов России для Украины оценили в Белом доме

Global Look Press
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Власти США поддержали точку зрения, что говорить о возможности передачи Украине заблокированных активов России пока слишком преждевременно. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Слишком рано говорить о таком развитии ситуации. Мы нацелены на согласие конгресса на выделение нового пакета военной помощи Украине», - сказал он.

Американские СМИ сообщали, что администрация президента Джо Байдена начала переговоры с союзниками о вероятности использования заблокированных активов России для поддержки Украины. Дискуссии по линиям юристов, дипломатов и экономистов в последнее время существенно усилились.

Замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад Уимблдонский заявлял, что ведомство изучит правовую основу конфискации российских активов в пользу Украины. По его словам, в этом процессе важно учесть положения международного права.

Глава Минфина России Антон Силуанов предупреждал, что страна даст симметричный ответ на конфискацию замороженных активов.

США Россия
22 декабря 2023, 09:08
План ВСУ по захвату Крыма назвали криком отчаяния
РИА «Новости»
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Намерение Вооруженных сил Украины захватить Крым является криком отчаяния. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял об уверенности в том, что ВСУ смогут установить контроль над Крымом в следующем году. Он назвал это стратегической целью.

«Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удается выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев», - высказался Мурадов.

Он добавил, что планы по захвату Крыма - крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты.

Также Умеров сообщал, что в следующем году власти страны привлекут к военной службе украинцев , уехавших за пределы страны. По его словам, речь идет о мужчинах от 25 до 60 лет, которые перебрались в Германию и другие государства.

Крым Украина
22 декабря 2023, 09:01
Ресурс политики безопасности. Финны потребовали сохранить уроки русского языка
Unsplash
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Многие финны говорили по-русски и изучали этот язык в качестве первого иностранного, поэтому жители города Лахти попросили не убирать его из школьной программы. Об этом сообщил Etela-Suomen Sanomat.

«Отношение к России и ее деятельности отразилось и на языке и культуре. Однако это неверно, ведь язык и культура объединяют и сближают людей», - заявили авторы обращения.

Они напомнили, что русский стал восьмым по распространенности языком в мире и третьим в Финляндии. В Лахти и районе Пяйят-Хяме много тех, для кого это родной язык. Его преподавали как первый иностранный. Среди носителей русского, по словам финнов, украинские беженцы, поэтому его изучение помогло бы наладить с ними контакт.

Авторы призвали власти сохранить преподавание русского языка в начальной и средней школе, а также создать сообщество и среду для тех, кто уже начал его осваивать. Они заявили, что Россия навсегда останется соседом Финляндии, и назвали русский язык ресурсом политики безопасности.

Центр отечественных языков Kotus заявлял, что в финском сленге обнаружили около 200 русских слов. Например, «место» и «зонтик».

Финляндия Школы Русский язык Образование
22 декабря 2023, 08:34
Украинских диверсантов начали обучать по стандарту НАТО
РИА «Новости»
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Украинские диверсанты под Харьковом начали обучаться по методичкам НАТО на базе гражданских учебных заведений. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На базе гражданского учебного заведения под Харьковом началось обучение минно-взрывному делу для будущих диверсантов Украины. Программа обучения соответствует натовским рекомендациям», - сказал он.

Марочко отметил, что украинских подростков учат разминировать боеприпасы, устанавливать минные заграждения и собирать взрывные устройства из подручных материалов.

«Техническое оснащение и наглядные пособия поступили под видом гуманитарной помощи из западных стран», - добавил полковник Народной милиции ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщил о росте числа наемников из Грузии и Польши , которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины в зоне специальной операции.

Военные Украина Харьков
22 декабря 2023, 08:33
Российских дипломатов обвинили в срыве поставок истребителей на Украину
РИА «Новости»
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Украина договорилась с одной из зарубежных стран о поставке истребителей, но российские дипломаты сорвали сделку. Об этом заявил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. Его процитировало РИА «Новости».

«В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», - сказал он.

Дипломаты, по словам Владислава Бельбаса, повлияли на местных чиновников. Они передумали заключать сделку и поставлять истребители. Бизнесмен заявил, что это не единственный случай. Он обвинил Россию в систематическом препятствовании закупкам оружия для украинской армии.

Отправка на Украину истребителей F-16 приведет к эскалации конфликта, предупредил посол России в Дании Владимир Барбин. Он заявил, что такая помощь вынудит страну продолжать боевые действия.

Авиация Истребители Дипломатия Самолеты Россия Украина

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