Возможное возвращение Трампа на должность президента США назвали «подарком для Путина»

«Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США», - указали в издании.

Журналисты подчеркнули, что американцы усомнились в необходимости поддержки Украины. В следующем году к власти в США может вернуться Дональд Трамп, добавили обозреватели.

«Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО», - иронично отметили в газете.

Ранее политолог Сергей Марков сравнил нынешнее положение Трампа с ситуацией, в которой находился президент США Авраам Линкольн. Он напомнил, что политика не включили в списки кандидатов во многих штатах. В случае с Линкольном все закончилось гражданской войной, рассказал эксперт. По его словам, у Трампа в США очень много врагов.