31 декабря 2023, 17:28

Возможное возвращение Трампа на должность президента США назвали «подарком для Путина»

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Выборы в США могут стать подарком для президента Владимира Путина, который в 2024 закрепит достигнутые Россией успехи. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

«Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США», - указали в издании.

Журналисты подчеркнули, что американцы усомнились в необходимости поддержки Украины. В следующем году к власти в США может вернуться Дональд Трамп, добавили обозреватели.

«Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО», - иронично отметили в газете.

Ранее политолог Сергей Марков сравнил нынешнее положение Трампа с ситуацией, в которой находился президент США Авраам Линкольн. Он напомнил, что политика не включили в списки кандидатов во многих штатах. В случае с Линкольном все закончилось гражданской войной, рассказал эксперт. По его словам, у Трампа в США очень много врагов.

США Россия Франция Выборы президента США
31 декабря 2023, 17:35
Пятилетняя россиянка погибла в налетевшем на скалы катере на Пхукете
Unsplash
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Скоростной катер с россиянами врезался в скалы неподалеку от острова Пхукет. Погибла пятилетняя девочка, еще семь человек пострадали. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.

Пострадавших доставили в две больницы Пхукета. На место выехали дипломаты российского представительства.

В августе пассажирский катер врезался в скалу в Дагестане во время прогулки по реке Сулаку. Сообщалось, что есть раненые. В тот же день в яхт-клубе в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась двухпалубная яхта. Сведений о пострадавших не поступало.

По его данным, крушение случилось 31 декабря. Причина случившегося пока неизвестна. Погибшая девочка - гражданка России. Пострадавшие - шестеро россиян и капитан катера. Они получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых тоже есть несовершеннолетние.

Дети Туризм Россия Таиланд
31 декабря 2023, 17:31
Латвия оказалась самым крупным поставщиком игристого вина в Россию
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Латвия, Италия и Литва стали самыми крупными экспортерами игристого вина в Россию. Как сообщило РИА «Новости», именно из этих стран с января по сентябрь 2023 года доставили напитки на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Латвия, Италия и Литва стали самыми крупными экспортерами игристого вина в Россию. Как сообщило РИА «Новости» , именно из этих стран с января по сентябрь 2023 года доставили напитки на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Чаще всего игристое доставляли из Латвии - импорт составил 105,43 миллиона долларов, что на 25,44 миллиона долларов больше, чем было в 2022 году. На втором месте оказалась Италия, поставившая напитки на 55,4 миллиона долларов.

Замкнула тройку Литва. Оттуда в РФ экспортировали вино на 42,69 миллиона долларов, что в два раза больше прошлогодних показателей.

В списке также оказались Польша, Испания и Франция. А также Грузия, Армения и Азербайджан.

«Замыкает десятку Германия», - написал журналисты.

Ранее россиянам напомнили, что алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Отказаться от спиртного вовсе следует людям, у которые есть нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы. А после новогоднего застолья необходимо пить больше теплых напитков , например морсов или воды с лимоном. Это позволит избежать проблем с пищеварением.

Италия Латвия Литва Алкоголь Россия Вино
31 декабря 2023, 15:22
Президент Аргентины поцеловал актрису перед зрителями театра
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Президент Аргентины Хавьер Милей прямо на сцене театра Roxy страстно поцеловал свою подругу — актрису Фатиму Флорес. Об этом сообщил журнал Parati.

Аргентинский лидер прибыл в Мар-дель-Плату и посетил шоу в театре. После выступания актрисы он по приглашению вышел на сцену и страстно расцеловал возлюбленную. Один из зрителей рассказал журналу, что после этого пара вышла из театра и направилась в отель, в котором остановился президент.

Telegram-канал Baza уточнил, что после поцелуя Милей прокричал: «Да здравствует свобода, черт возьми!» Видеозапись с выступлением президента показали в эфире аргентинских каналов.

Ранее в Аргентине начались протесты из-за новых реформ. Несколько тысяч человек собрались в столице и выступили против действий Милея. Протестующие назвали незаконными реформы по либерализации экономики. По мнению демонстрантов, из-за нововведений государственные компании смогут попасть в частные руки.

Президент Аргентины Хавьер Милей прямо на сцене театра Roxy страстно поцеловал свою подругу - актрису Фатиму Флорес. Об этом сообщил журнал Parati.

Аргентина Театры Актеры Экономика
31 декабря 2023, 12:41
Внутренние войска МВД Белоруссии переведут на усиленный режим службы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководителями силовых структур поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД, в том числе внутренние войска. Об этом сообщило БелТА.

Глава Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель доложил белорусскому лидеру об обстановке вокруг государства и внутри страны. Сейчас ведомство работает в усиленном режиме.

Министр обороны Виктор Хренин сообщил президенту о ситуации на границе с сопредельными государствами. Лукашенко поручил ему усилить бдительность.

Ранее белорусский лидер сообщил, что видит в России надежного союзника, которого всегда будет поддерживать. Он добавил, что руководство республики никогда не позволит «стрелять в спину русским» через свою территорию. Лукашенко назвал Россию «цементирующим звеном» , которое укрепляет взаимодействие между странами СНГ.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия

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