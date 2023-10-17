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На кадрах видно, что протестующие попытались поджечь здание. Они призывают отомстить Израилю за удар по больнице в секторе Газа. По информации палестинских СМИ, число пострадавших после взрыва там возросло до 900, по неуточненным данным - 600 человек погибли.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что во взрыве больницы виновато само палестинское движение ХАМАС. Как показало первоначальное расследование ЦАХАЛ, это произошло из-за неудачного запуска ракеты.

Обострение палестино-израильского конфликта случилось утром 7 октября. В этот день ХАМАС направил тысячи ракет в сторону израильских регионов. Армия обороны Израиля стала наносить ответные удары. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, он не остановится, пока полностью не уничтожит военный потенциал противника.

Протесты арабов против действий Израиля в секторе Газа ужесточились в Европе. В Швеции неизвестные бросили коктейль Молотова в полицейский автомобиль, в котором находился человек. Одежда пассажира загорелась, но сотрудники полиции вовремя потушили огонь. Сами протестанты скрылись с места ЧП.

Также протесты начались во Франции, правоохранительные органы разгоняют манифестантов в столице страны. Митинги прошли и в Тунисе, там Национальный комитет поддержки сопротивления в Палестине организовал марш в качестве послания всему арабскому народу и Западу.