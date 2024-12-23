23 декабря 2024, 04:20

«Воздушные хулиганы». Генерал рассказал о любопытных западных пилотах

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Западные летчики во время полетов российских стратегических ракетоносцев над нейтральными водами иногда подходили слишком близко и делали селфи на их фоне. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.

По словам командующего, визуальный контакт постоянно происходит, так как это нормальная общемировая практика - сопровождение иностранных самолетов на определенном участке маршрута.

«Летчики подходят к нашим самолетам, опознают их государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят, убедившись, что мы выполняем полет строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами», - объяснил генерал-майор.

Кувалдин добавил, что иногда встречаются излишне любопытные летчики, которые подходят слишком близко и делают селфи на фоне российских ракетоносцев. К ним относятся очень внимательно и с предельной осторожностью.

По словам командующего, у российских пилотов дальней авиации не только крепкие нервы, но и большой опыт общения с такими «воздушными хулиганами» по всему миру.

В начале ноября два российских стратегических ракетоносца Ту-95мс совершили плановый четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря.

Фото Авиация Ракеты Военные Самолеты Россия Запад Армия
23 декабря 2024, 02:15
Морскую мину нашли у берегов Стамбула
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мину обнаружили в Черном море у берегов Стамбула. Об этом сообщило турецкое госагентство Anadolu.

Боеприпас планируют обезвредить в понедельник, 23 декабря.

«Прибывшие на место специалисты установили, что речь идет о морской мине», - уточнило агентство.

Люди заметили подозрительный объект у берегов стамбульского пригорода Агва района Шиле. Власти взяли окрестности маяка и пляж Агвы под строгий контроль ради обеспечения безопасности.

Это не первый случай, когда у турецких берегов находили мины. В конце июня саперы обезвредили украинскую морскую мину, причем на время операции пришлось перекрыть несколько пляжей.

В конце июля у стамбульских берегов обнаружили украинский гидроцикл, начиненный взрывчаткой.

Черное море Турция Оружие Стамбул
23 декабря 2024, 02:01
Большинство американцев заявили, что власти скрывают от них данные о таинственных БПЛА
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Большинство американцев полагают, что власти США скрывают от них информацию о таинственных беспилотниках, замеченных ранее над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал CBS News, который провел опрос совместно с компанией YouGov.

Телеканал отметил, что американцы не уверены в том, кто управляет беспилотниками, замеченными над Восточным побережьем. У них имеется целый ряд теорий на эту тему, причем чаще всего подозревают правительство США.

Согласно проведенному опросу, 78% американцев убеждены, что Вашингтон скрывает от них информацию. Почти каждый пятый респондент посчитал, что дронами управляют частные лица, 26% подозревает правительство страны, 17% заявили о причастности иностранных государств, а 37% признались, что не знают, кто к этому причастен.

Американцев опросили с 18 по 20 декабря.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер процитировал «Звездные войны» , отвечая на вопрос о загадочных дронах, замеченных в разных частях США.

Большинство американцев полагают, что власти США скрывают от них информацию о таинственных беспилотниках, замеченных ранее над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал CBS News , который провел опрос совместно с компанией YouGov.

США Пентагон Беспилотники Нью-Йорк Вашингтон
23 декабря 2024, 00:10
Фицо на русском языке поблагодарил Путина за прием в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Словацкий премьер Роберт Фицо по-русски поблагодарил президента РФ Владимира Путина за встречу перед началом переговоров в Кремле. Кадры опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Во время рукопожатия Путин сказал Фицо «добро пожаловать».

«Большое спасибо за встречу», - поблагодарил за прием российского лидера словацкий премьер, причем на прекрасном русском языке.

Встреча Путина и Фицо прошла в формате «один на один» и без камер.

Словацкий премьер прибыл с рабочим визитом в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Фицо планирует обсудить с Путиным проблемы, возникшие из-за срыва транзита российского газа через Украину. Словакия сильнее всего пострадает от решения Киева.

Кремль Русский язык Россия Владимир Путин Словакия
22 декабря 2024, 23:19
Трамп объявил о создании новой системы ПРО
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
США получат новую систему противоракетной обороны (ПРО), покрывающую всю территорию страны. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в ходе конференции Turning Point USA в штате Аризона выступил избранный президент страны США Дональд Трамп.

США получат новую систему противоракетной обороны (ПРО), покрывающую всю территорию страны. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением в ходе конференции Turning Point USA в штате Аризона выступил избранный президент страны США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что новую систему сделают исключительно из отечественных материалов.

«Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита „Железный купол“, который будет полностью изготовлен в США», - заявил Трамп.

По его словам, подобную защиту страны планировал создать 40-й президент США Рональд Рейган, но тогда у него не было в распоряжении необходимых технологий, которые появились сейчас.

Издание The Mother Jones напомнило, что об этой системе Трамп начал говорить еще во время своей предвыборной кампании и уже тогда эта инициатива вызвала большой скептицизм среди военных экспертов.

Представитель Центра исследований по нераспространению ядерного оружия имени Джеймса Мартина в Миддлбери Джеффри Льюис назвал план Трампа нереализуемым. Он пояснил, что Трамп плохо знает географию США и забыл, что Аляска и Гавайи отделены от основной территории страны.

Ранее представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что все ядерное оружие страны постоянно находится в состоянии боевой готовности. Он пояснил, что атомные подводные лодки остаются в местах базирования, межконтинентальные баллистические ракеты готовы к использованию, а все бомбардировщики прошли техническое обслуживание.

США Ракеты Дональд Трамп

Новости по теме