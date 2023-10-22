Воздушную тревогу впервые за день объявили в Беэр-Шеве на юге Израиля

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«Сирены прозвучали в городе Беэр-Шева», - говорится в сообщении.

Представители армии также уточнили, что сирены несколько раз прозвучали в течение дня и в самых южных районах страны рядом с границей сектора Газа. Речь идет о кибуце Керем-Шалом и Ашкелоне.

Израилю придется искать новые механизмы, чтобы защитить страну от ХАМАС. Государство не сможет вернуться к статус-кво с сектором Газа.

Ранее в интервью Daily Mail министр экономики и промышленности еврейского государства Нир Баркат заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану , если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Он добавил, что у Израиля есть очень четкое послание врагам.