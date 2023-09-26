Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

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По данным украинского издания «Политика страны» , причиной массового сигнала стал взлет с военного аэродрома в Нижегородской области российского сверхзвукового истребителя МиГ-31.

На момент написания материала воздушную тревогу на Украине отменили. Это второй случай за вторник, 26 сентября, когда предупреждающие сирены сработали во всех областях страны. Ранее их включили около 14:00.

Минобороны отчиталось об ударе по складу боеприпасов ВСУ около села Киселевка Херсонской области. В ведомстве заявили, что в результате удара высокоточной крылатой ракеты с воздуха уничтожены 12 ангаров, где хранились более трех тысяч тонн боеприпасов.

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