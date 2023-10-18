Воздушную тревогу объявили в Тель-Авиве и центральной части Израиля

Читайте нас в:

Сигналы тревоги предупредили население об угрозе ракетного удара. Другие подробности представители Армии обороны Израиля не приводили.

В свою очередь боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» - заявило об очередном обстреле Тель-Авива. В сообщении говорится, что удар стал ответом на «массовые убийства» Израилем мирных граждан в Палестине.

До этого ЦАХАЛ сообщал о воздушной тревоге в центре Израиля, которую объявили впервые за день. Это произошло почти сразу после вылета борта американского лидера Джо Байдена из страны.

В ходе визита в Израиль Байден провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Президент США пообещал ему беспрецедентную поддержку.