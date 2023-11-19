Воздушную тревогу объявили в Киеве
Власти Киева объявили воздушную тревогу. В городе раздаются взрывы, сообщили украинские мониторинговые Telegram-каналы и СМИ.
«Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведен без ядерного заряда», - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что испытания продемонстрировали эффективную работу по модернизации устройства. Учебная боевая часть ракеты прилетела в северную часть Атлантики «в сотнях километров от берега». В коммюнике также подчеркнули, что проверку работы аппарата провели в соответствии с международным правом.
Ранее издание The Drive сообщило, что ВМС США испытали оружие в литоральном боевом корабле Savannah типа Independence, которое получило название «Независимость». Американские военные запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6) в восточной части Тихого океана. По их данным, она способна поражать воздушные и надводные цели.
Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3. Об этом сообщил ТАСС , со ссылкой на министра вооруженных сил государства Себастьена Лекорню.
«Страны ЕС втихую финансируют Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа», - сказано в материале.
Авторы статьи подсчитали, что продажи СПГ приносят России значительные доходы, размер которых достигает 6,1 миллиарда евро.
Ранее входящие в Евросоюз страны выразили желание уменьшить импорт российского природного газа в 2023 году. Они запланировали сократить поставки до 40-45 миллиардов кубометров.
Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ - 2» призваны отрезать Европу от газа из РФ. Новые ограничения приведут к потрясениям на мировых энергетических рынках и усугубят проблему.
Представитель ГУР написал в мессенджере краткое сообщение, в котором назвал переход действующего летчика на российскую сторону запоздалой информационно-психологической операцией. Юсупов не отрицал перехода пилота на сторону противника.
Действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию 18 ноября. Об этом сообщил российский пилот вертолета Ка-52 с позывным Воевода, который способствовал переходу. Воевода призвал сослуживцев летчика «решительно переходить на сторону России» и освободиться от пропаганды. Бывший военнослужащий ВСУ в ближайшее время планирует дать интервью.
Происшествие случилось утром 17 ноября. Новорожденную девочку нашла женщина и вызвала полицию. На место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. В итоге ребенка госпитализировали.
«Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит», - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские выясняют, как ребенок оказался на территории общественного места без родителей.
Ранее в Москве возбудили уголовное дело после обнаружения младенца в мусоропроводе. По неуточненным данным, мать родила мальчика в квартире жилого дома, а потом выбросила его в мусороприемник. В итоге ребенка нашли соседи, они увидели кровавые следы на лестничной площадке. На место происшествия вызвали полицию и медиков. Новорожденному оказали первую помощь.