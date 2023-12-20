Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

Всеобщую мобилизацию объявили в подконтрольных хуситам северных провинциях Йемена. Новых бойцов отправят в Газу для участия в боях против израильской армии на стороне ХАМАС. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член политбюро хуситского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

Он подчеркнул, что в открытые во всех провинциях тренировочные лагеря уже пришли десятки тысяч молодых людей, которые выразили желание пройти военную подготовку, чтобы помочь жителям Палестины.

«Несколько групп уже выпустили в различных провинциях Йемена», - добавил аль-Асад.

Представитель хуситов подчеркнул, что подготовленные бойцы вмешаются в конфликт, если появятся условия, чтобы добраться до сектора Газа.

После начала конфликта на Ближнем Востоке хуситы поддержали ХАМАС и объявили, что начнут атаковать заходящие в Красное море суда Израиля и израильских компаний. От нанесенных ударов уже пострадал французский фрегат, два контейнеровоза под флагом Либерии , а также британское судно.

Большая часть мировых перевозчиков объявила, что приостановит проход судов через Персидский залив и направили сухогрузы в обход Африки.

Глава Пентагона Ллойд Остин в минувший вторник, 19 декабря, объявил, что США вместе с Великобританией, Бахрейном, Канадой, Францией, Испанией и рядом других стран начали операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море.