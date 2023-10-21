Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Читайте нас в:

По данным ресурса, в 19:23 по московскому времени объявили тревогу в Николаевской области на юге Украины. Спустя восемь минут она прозвучала в Днепропетровской на юго-востоке страны.

Накануне объявляли воздушную тревогу в четырех областях. Предупреждения действовали в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях. Еще раньше в регионах также доносились звуки воздушной тревоги, она продлилась более получаса.

Несколько часов назад в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели новые взрывы. Об этом сообщил глава украинской военной городской администрации Роман Мрочко.