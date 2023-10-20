Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
В четырех областях Украины зазвучали сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Предупреждения действуют в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях. До этого в регионах также объявляли воздушную тревогу, она продлилась чуть больше 30 минут.
По данным украинского издания «Страна.ua», вечером 20 октября взрывы прогремели недалеко от города Кривой Рог в Днепропетровской области. Местные власти не комментировали ситуацию в городе.
Немногим ранее удар прозвучал в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Глава местной украинской военной городской администрации Роман Мрочко посоветовал жителям укрыться в безопасных местах.