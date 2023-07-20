Конфликту на Украине предсказали скорый перелом

Украинская армия столкнулась с дефицитом человеческих, финансовых и материальных ресурсов на фоне ослабления поддержки со стороны Запада. Такое положение дел приведет к резкому и болезненному для ВСУ перелому на фронте. Об этом в интервью газете Parlamentní listy заявил депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Радован Вих.

В подтверждение своих слов он привел последнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который признал полное исчерпание военного потенциала с сокращением поддержки со стороны Запада.

«Пока только США еще сохранили активность, но нежелание республиканцев отправлять украинским властям больше денег начинает расти», - заявил Вих.

Чешский депутат отметил, что перед наступлением холодов линия соприкосновения в зоне конфликта практически не изменилась. Но у России есть огромные преимущества: большие ресурсы и серьезное развитие оборонно-промышленного комплекса.

«Приближается переломный момент. Украина никогда не сможет победить в военном отношении соседнюю ядерную державу, но я говорю это с самого начала конфликта», - добавил Вих.

Парламентарий отметил, что Украина сама загнала себя в ловушку своими заявлениями, что готова приступить к переговорам только после возвращения к границам 1991 года.

Он напомнил, что на прошедших в прошлом году референдумах жители четырех областей прямо заявили о своем желании выйти из состава Украины и получили гарантии президента России Владимира Путина на защиту. Поэтому все заявления киевских властей бесполезны.

«Решением, на мой взгляд, является инициатива по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров с последующим присутствием миротворцев ООН. Инициатором может быть, например, Турция, Швейцария, какое-то нейтральное государство», - предложил Вих.

Несмотря на утрату своих ресурсов, останавливать боевые действия Украина не собирается. Верховная рада продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Оба законопроекта внес на рассмотрение президент страны Владимир Зеленский.

Украинская армия столкнулась с дефицитом человеческих, финансовых и материальных ресурсов на фоне ослабления поддержки со стороны Запада. Такое положение дел приведет к резкому и болезненному для ВСУ перелому на фронте. Об этом в интервью газете Parlamentní listy заявил депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Радован Вих.