20 июля 2023, 19:02

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

РИА «Новости»
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Вечером 20 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Информацию об этом опубликовал местный Telegram-канал «Политика страны».

Днем Минобороны сообщило, что российские военные продолжили наносить удары возмездия за теракт на Крымском мосту, поразив склады боеприпасов и объекты топливной инфраструктуры в районе Николаева. Также подразделения ВС России ударили по по местам хранения и цехам, где производили безэкипажные катера, в районе Одессы и Одесской области.

В ночь на 18 июля армия России также нанесла удар возмездия по объектам, где готовили теракты против РФ с применением беспилотных катеров, а также место их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Цели поразили с помощью высокоточного оружия, подчеркнули в Минобороны.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Жертвами стали два человека. Пострадала 14-летняя девочка - дочь жертв атаки. Семья ехала на машине в Крым, чтобы провести отпуск.

Украина
08 ноября 2023, 16:53
Конфликту на Украине предсказали скорый перелом
РИА «Новости»
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Украинская армия столкнулась с дефицитом человеческих, финансовых и материальных ресурсов на фоне ослабления поддержки со стороны Запада. Такое положение дел приведет к резкому и болезненному для ВСУ перелому на фронте. Об этом в интервью газете Parlamentní listy заявил депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Радован Вих.

В подтверждение своих слов он привел последнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который признал полное исчерпание военного потенциала с сокращением поддержки со стороны Запада.

«Пока только США еще сохранили активность, но нежелание республиканцев отправлять украинским властям больше денег начинает расти», - заявил Вих.

Чешский депутат отметил, что перед наступлением холодов линия соприкосновения в зоне конфликта практически не изменилась. Но у России есть огромные преимущества: большие ресурсы и серьезное развитие оборонно-промышленного комплекса.

«Приближается переломный момент. Украина никогда не сможет победить в военном отношении соседнюю ядерную державу, но я говорю это с самого начала конфликта», - добавил Вих.

Парламентарий отметил, что Украина сама загнала себя в ловушку своими заявлениями, что готова приступить к переговорам только после возвращения к границам 1991 года.

Он напомнил, что на прошедших в прошлом году референдумах жители четырех областей прямо заявили о своем желании выйти из состава Украины и получили гарантии президента России Владимира Путина на защиту. Поэтому все заявления киевских властей бесполезны.

«Решением, на мой взгляд, является инициатива по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров с последующим присутствием миротворцев ООН. Инициатором может быть, например, Турция, Швейцария, какое-то нейтральное государство», - предложил Вих.

Несмотря на утрату своих ресурсов, останавливать боевые действия Украина не собирается. Верховная рада продлила срок военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Оба законопроекта внес на рассмотрение президент страны Владимир Зеленский.

Украинская армия столкнулась с дефицитом человеческих, финансовых и материальных ресурсов на фоне ослабления поддержки со стороны Запада. Такое положение дел приведет к резкому и болезненному для ВСУ перелому на фронте. Об этом в интервью газете Parlamentní listy заявил депутат парламента Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Радован Вих.

Чехия Россия Украина
08 ноября 2023, 16:47
«Добились, чего хотели». Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией
РИА «Новости»
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Азербайджану не нужна новая война с Арменией, заявил президент страны Ильхам Алиев. Тему отношений с республикой он поднял на военном параде в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе, сообщил ТАСС.

Торжественное мероприятие провели по случаю третьей годовщины победы Азербайджана во второй карабахской войне.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились», - сказал Алиев, пояснив, что страна смогла восстановить международное право и историческую справедливость.

Кроме того, по его словам, Азербайджан восстановил и свое национальное достоинство.

«Указали врагу на его место», - подчеркнул политик.

По оценке Алиева, все задачи, которые стояли перед страной, уже выполнены. Но, несмотря на это, вопрос о строительстве армии и дальше будет оставаться одним из приоритетных.

«Пусть это все знают и не забывают», - заключил он.

Армения Международные отношения Нагорный Карабах Азербайджан
08 ноября 2023, 16:37
«Большая семерка» не смогла договориться о санкциях против российских алмазов
РИА «Новости»
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Главы МИД страны «Большой семерки» не сумели договориться о санкционных ограничениях против российских алмазов. На это указали в распространенном заявлении глав МИД стран G7 по итогам двухдневных переговоров в Токио.

«Чтобы добиться сокращения доходов России от экспорта, мы продолжим консультации по металлам, энергетике и непромышленным алмазам, которые производят, обрабатывают и добывают внутри страны», - отметили в сообщении.

Дипломаты договорились улучшить координацию усилий в санкционном давлении на Россию, чтобы ограничить ее доступ к критически важным технологиям и товарам, а также помешать обходу ограничений.

Кроме того, страны «Большой семерки» пообещали серьезные последствия для стран, которые окажут России поддержку в действиях на Украине, которую на Западе расценили как агрессию.

Также в своем заявлении G7 пообещали продолжать поддержку Украины , несмотря на обострение на Ближнем Востоке.

G7 Санкции Россия
08 ноября 2023, 16:29
ЕК порекомендовала присвоить Украине статус кандидата в ЕС при соблюдении условий
РИА «Новости»
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Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) Украины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты», - подчеркнул он.

Чтобы стать частью альянса, Украине придется выполнять продиктованные условия: закончить переговоры по изменению культурной, общественной, политической и экономической жизни страны.

Решение о начале переговоров члены союза начнут обсуждать на саммите в Брюсселе, который пройдет 14–15 декабря 2023 года.

«Сегодня исторический день, потому что сегодня Еврокомиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии», - объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, слова которой привело агентство Reuters.

Кроме того, ЕК предложила рассмотреть включение в состав ЕС еще одной страны - Грузии. Им также необходимо будет выполнять определенные условия.

Ранее Польша поставила Украине жесткий ультиматум для вступления в ЕС.

Грузия Владимир Зеленский Еврокомиссия Евросоюз Украина

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