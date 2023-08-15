Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Читайте нас в:

В ночь на 15 августа Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам на территории Украины. Взрывы прозвучали во Львове , Хмельницком и Днепропетровской области.

Днем в понедельник взрывы раздались в Киеве , сообщили украинские СМИ. Хотя воздушную тревогу в этом день в украинской столице не объявляли. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию в своем Telegram-канале.

В тот же день взрывы прозвучали в Одессе. Местные власти призвали горожан оставаться в укрытиях, не мешать работе ПВО и не снимать ее на видео.