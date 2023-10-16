Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве и центральной части Израиля

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«В городе Тель-Авив, центральный Израиль, прозвучали сирены», - отметили в ведомстве.

Столица Израиля уже обстреливалась 16 октября со стороны боевого крыла ХАМАС - «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама». Представители организации указали, что они произвели ракетные атаки города в ответ на «преступления Израиля» по отношению к палестинскому населению в секторе Газа. Военные ХАМАС также нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Ранее премьер-министр Израиля сравнил палестинское движение с ИГИЛ* и нацистами, ради борьбы с которыми нужно объединить усилия всего мира. По его словам, конфликт палестинской и израильской сторон стал экзистенциальной битвой против сил тьмы.

По данным на 16 октября, в результате обстрелов сектора Газа со стороны ЦАХАЛ погибли не менее 2,8 тысячи палестинцев. Кроме того, из-за ракетных ударов по населенным пунктам пострадали как минимум 10 тысяч человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.