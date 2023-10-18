Воздушная тревога прозвучала в Израиле сразу после вылета самолета Байдена

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Сирены предупредили население об угрозе ракетной атаки. Это произошло почти сразу после того, как самолет американского лидера Джо Байдена вылетел из Израиля. Президент США находился с визитом в еврейском государстве в течение дня.

Ранее стало известно, что Байден намерен согласовать предоставление палестинскому анклаву гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов. Средства направят в поддержку сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Помощь достанется не ХАМАС, а мирным жителям.

Израиль также получит крупный пакет помощи от Соединенных Штатов. Американский лидер пообещал попросить конгресс оказать стране «беспрецедентную» поддержку.