Воздушная тревога прозвучала в Израиле сразу после вылета самолета Байдена
Сигналы воздушной тревоги впервые за день прозвучали в центральных районах Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Сирены предупредили население об угрозе ракетной атаки. Это произошло почти сразу после того, как самолет американского лидера Джо Байдена вылетел из Израиля. Президент США находился с визитом в еврейском государстве в течение дня.
Ранее стало известно, что Байден намерен согласовать предоставление палестинскому анклаву гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов. Средства направят в поддержку сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Помощь достанется не ХАМАС, а мирным жителям.
Израиль также получит крупный пакет помощи от Соединенных Штатов. Американский лидер пообещал попросить конгресс оказать стране «беспрецедентную» поддержку.