05 января 2024, 23:39

ВОЗ призвала снова носить маски на фоне роста заболеваемости COVID-19

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Нужно продолжать носить маски и вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 по всему миру. О мерах профилактики в соцсети Х напомнил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом растет во многих странах в течение нескольких недель. Ожидается, что это продолжится после недавних праздников», - указал он.

Глава ВОЗ посоветовал всем делать тесты на коронавирусную инфекцию и в случае симптомов сразу же обращаться за медицинской помощью. По его словам, чтобы сохранить здоровье, нужно продолжать «использовать маски, вентиляцию и дистанцирование».

Власти Таиланда решили не вводить ограничения для туристов из России на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В конце декабря ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 во всем мире увеличилось на 52%. Россия попала в тройку стран с наибольшим приростом заболевших.

Коронавирус в России и в мире
06 января 2024, 00:24
Одним из террористов в Кермане был гражданин Таджикистана
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Одним из двух смертников, устроивших взрывы в городе Керман во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, оказался гражданином Таджикистана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки Ирана.

«Из двух террористов-смертников один имел таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена», - заявил замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади.

В результате террористического акта погибли 89 человек, в числе которых оказались 12 детей младше 15 лет. Ранения получили 284 человека, сообщило агентство IRNA.

Ранее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании правоохранителями нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане. Первый из них прогремел в 700 метрах от могилы генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции «Кудс», второй - в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.

Взрывы Аресты Иран Убийство Касема Сулеймани Таджикистан
05 января 2024, 22:11
Поляки оказались в недоумении после поста президента Дуды о яйцах
Читайте нас в: Google Новости
Странная публикация появилась в аккаунте президента Польши Анджея Дуды в соцсети Х. Вскоре пост пропал, но многие успели его прочитать, сообщило РИА «Новости».

«Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит „иметь яйца“. Она знает!» - гласило послание в аккаунте польского президента.

Кому именно оно было адресовано, неясно. Позже запись пропала, но пользователи интернета помнят все. Многие комментаторы опубликовали скриншот публикации с личными подписями.

Кто-то задался вопросом об очередном подорожании яиц в магазинах, а один пользователь и вовсе многозначительно намекнул, что в семье президента Дуды глава вовсе не он.

«Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик», - написал один из пользователей.

Сам президент не прокомментировал причину появления поста в своем аккаунте, как и значение самой записи.

До этого в Раде подняли на смех украинского главкома Валерия Залужного. Депутат Верховной рады высмеяла его новый диплом по праву и помощницу, которая пишет о необходимости «прибухнуть» и устроить разврат.

Интернет Соцсети Депутаты Польша
05 января 2024, 21:14
Мощный пожар вспыхнул рядом с аэропортом в Нью-Джерси
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар произошел на складе неподалеку от международного аэропорта Либерти в городе Элизабет штата Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания CBS.

Пожарные получили первое сообщение о возгорании в 05:30 по местному времени (13:30 по московскому времени). Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили четвертый уровень сложности.

В тушении огня задействовали более 100 пожарных. Представители властей штата заявили, что полностью ликвидировать возгорание удастся в течение выходных.

Накануне в пригороде столицы США прогремел взрыв , после которого начался пожар. Полицейские приехали в Арлингтон штата Вирджиния, чтобы провести обыск. Когда они пытались войти в дом, подозреваемый произвел несколько выстрелов, и произошел взрыв.

США Пожары
05 января 2024, 20:59
Энергокабель между Эстонией и Финляндией Estlink 1 вышел из строя
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сбой зафиксировали на участке подводного электрокабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщили на сайте финского оператора электросетей Fingrid.

«Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией отключили от сети 5 января в 11:17 (12:17 по московскому времени). На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 Мегаватт», - отметили в компании.

Специалисты связали нарушение в передаче электроэнергии между двумя странами с обычной неисправностью. Причина сбоя сейчас выясняют.

Работу газопровода Balticconnector приостановили из-за утечки топлива в ночь на 8 октября. Позже стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Финская полиция предположила, что к повреждению инфраструктуры имеет причастность китайский корабль Newnew Polar Bear.

Финляндия Эстония

Новости по теме