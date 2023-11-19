19 ноября 2023, 08:11

ВОЗ приняла решение эвакуировать пациентов и сотрудников больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

РИА «Новости»
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) эвакуирует всех пациентов и персонал госпиталя «Аш-Шифа» в секторе газа. Мирных жителей вывезут с территории больницы в течение 24-72 часов. Об этом сообщил сайт ВОЗ.

Гуманитарная миссия, которая посетила больницу «Аш-Шифа», назвала ее «зоной смерти».

«Ни воды, ни еды, ни электричества, ни топлива, запасы медикаментов исчерпаны», - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесу своей странице в соцсети X.

Согласно сообщению пресс-службы, ситуацию в медкомплексе усугубляют обстрелы. Организация добавила, что на территории больницы вырыли большую братскую могилу, в которой находились более 80 тел.

Директор медучреждения «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия отметил, что из-за блокады со стороны ЦАХАЛ в медцентре умерли все пациенты, находящиеся в реанимационном отделении. За неделю осады в госпитале погибли 54 человека.

ЦАХАЛ не требовал эвакуировать пациентов и медиков из больницы «Аш-Шифа». Израильские военные предоставили некоторым мирным жителям возможность выйти с территории медцентра по безопасному пути.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
19 ноября 2023, 07:56
«Красная черта». Словакия выступит против санкций на российское ядерное топливо для АЭС
РИА «Новости»
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Словакия не поддержит распространение санкций на российское ядерное топливо для АЭС. Это является «красной чертой» для партии «Направление — социальная демократия», крупнейшей из входящих в правительственную коалицию. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

«Красной чертой для нас является то, что там (в 12-м пакете санкций ЕС - прим. ред.) не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное топливо», - отметил он в ходе выступления на Словацком телевидении.

По его мнению, Евросоюз прислушается к позиции Словакии, в противном случае она может воспользоваться правом вето и заблокировать это положение санкционного пакета.

Министр призвал перед введением новых ограничений провести тщательный анализ их влияния не только в целом на Евросоюз, но и именно на Словакию.

Обе работающие в Словакии атомные электростанции - «Моховце» и «Богунице» - возвели при помощи СССР и России.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев предупредил, что антироссийские санкции не позволят мировой экономике расти и приведут к повышению цен.

Санкции Евросоюз Словакия
19 ноября 2023, 07:48
Эрдоган назвал главное условие для урегулирования проблем Турции и Греции
РИА «Новости»
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Турция и Греция могут провести удачные переговоры в том случае, если они пройдут без вмешательства других стран. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило агентство Anadolu.

Отношения двух стран портились из-за территориальных споров и чуть не дошли до вооруженного конфликта. В последнее время Греция и Турция начали работать над налаживанием контактов друг с другом. В Анкаре 13 ноября турецкая и греческая стороны провели встречу, при которой их представители обговорили создание механизма для диалога и реализации согласованных мер.

Эрдоган выразил надежду, что интересы Греции и Турции лежат в одном направлении.

«Как страны региона, если мы исключим из процесса третьи страны, которые подходят к вопросу с логикой ренты и рынка, у нас не будет проблемы, которую мы не сможем решить», - добавил он.

Греция и Турция являются участниками НАТО. Швеция подала заявку на вступление в военный блок, но турецкая сторона выступила против. Эрдоган предложил парламенту Турции проголосовать по заявке скандинавской страны в альянс.

Турция Греция
19 ноября 2023, 07:42
Названа новая «Мисс Вселенная»
missuniverse.com
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Двадцатитрехлетняя представительница Никарагуа Шейнис Паласиос стала новой «Мисс Вселенная». Информация появилась на сайте конкурса.

Конкурс прошел в 72-й раз. Финал состоялся в Сальвадоре. Организаторы сообщили, что в следующий раз «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике.

Российскую Федерацию представила победительница конкурса «Мисс Россия», студентка из Химок Маргарита Голубева. Она предстала перед жюри в образе «Царевна-Лебедь», созданном петербургской дизайнер-модельером Ольгой Маляровой.

О том, что в 2023 году конкурс проведут в Сальвадоре, сообщил его президент Найиб Букеле в январе. Дату определили парой недель позже. Перед этим страна проводила «Мисс Вселенная» в 1975 году. В конкурсе приняли участие представительницы 86 стран.

Ранее писатель Платон Беседин в колонке для «360» назвал современные конкурсы красоты «парадом конъюнктурного уродства» и отметил, что люди забыли о подлинной красоте, которая должна спасти мир.

Красота конкурсы
19 ноября 2023, 07:24
Австрия поддержала идею о приглашении Лаврова на саммит ОБСЕ
РИА «Новости»
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Австрия считает важным участие главы МИД России Сергея Лаврова в саммите ОБСЕ в Скопье. Об этом die Presse заявил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.

Он выразил готовность обговорить с Лавровым вопрос о поездке.

«Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России [Сергея Лаврова]. Эта организация необходима для будущего», - отметил Шалленберг.

Сейчас председателем ОБСЕ является Северная Македония, но ее мандат истекает в конце года. Глава МИД Австрии напомнил, что Россия не поддерживает кандидатуру Эстонии на ее место. Шалленберг добавил, что Северная Македония могла бы остаться председателем ОБСЕ еще на один год, потому что страна проделывает огромную работу. Он также сообщил, что может провести переговоры с Лавровым в Скопье.

«Если представится возможность, то да. ОБСЕ - это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном», - заключил министр.

Россия получила приглашение на саммит ОБСЕ , который состоится с 30 ноября по 1 декабря. Во встрече будут участвовать 57 стран, входящих в организацию.

Австрия ОБСЕ Сергей Лавров МИД РФ

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