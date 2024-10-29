29 октября 2024, 07:41

ВОЗ предупредила о разрушительных последствиях из-за запрета БАПОР в Израиле

Global Look Press
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Запрет парламентом Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) грозит разрушительными последствиями. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

Он напомнил, что БАПОР создали государства - члены ООН. Глава ВОЗ назвал запрет деятельности организации Израилем недопустимым.

«Это противоречит обязательствам и обязанностям Израиля и угрожает жизням и здоровью тех, кто зависит от БАПОР», - подчеркнул Гебрейесус.

Ранее о запрете деятельности БАПОР в Израиле высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил, что такое решение приведет к катастрофическим последствиям и не позволит агентствам ООН помогать палестинским беженцам на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Израиль Запреты ООН
29 октября 2024, 05:34
Посол заявил, что Дания помешала расследованию по «Северным потокам»
РИА «Новости»
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Дания препятствовала расследованию подрывов «Северных потоков», государство не хочет, чтобы правда вскрылась. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в беседе с РИА «Новости».

Так он прокомментировал возможность возобновления разбирательства с датской стороны. По его словам, начало расследования противоречило бы логике поведения страны.

«Дания свернула собственное расследование, отвергала любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН», - сказал он.

Также посол отметил, что датская сторона скрыла присутствие военных кораблей США в районе диверсий за несколько дней до взрывов. По мнению Барбина, Дания не заинтересована в установлении истины. В стране боятся, что во время разбирательства появятся «неудобные факты», компрометирующие евроатлантическую солидарность и поставки оружия Украине.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США «заткнули рот» капитану Йон Анкер Нильсену, который заметил у берегов Дании военные корабли США за несколько дней до диверсий. По словам дипломата, в первые дни после происшествия капитану велели «не говорить ни слова».

США Дания Газопровод Северный поток — 2 Военные Корабли Мария Захарова Взрывы Россия ООН Северный поток
29 октября 2024, 04:22
Захарова объяснила, откуда мир узнал о визите Бербок в Малайзию
РИА «Новости»
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Общественность узнала о том, что немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Малайзию, благодаря происшествию в аэропорту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она прокомментировала заявление своего немецкого коллеги Себастиана Фишера, который сказал, что Бербок «прибыла не в Китай и не в Индию, а в Малайзию». Немецкого дипломата не встретили в аэропорту, потому что самолет с ней приземлился в другом месте.

«Вот так, благодаря недоразумению, из-за которого самолет Бербок припарковался не там <…> мир узнал, что летела глава МИД ФРГ в Малайзию, а не в Китай или Индию», - написала Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала слова представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она не откажется от антидемократических настроев. По мнению российского дипломата, в будущем страна может стать колонией Америки.

Мария Захарова Самолеты МИД РФ
29 октября 2024, 03:57
Читатели Washington Post отписались от нее из-за позиции по выборам в США
Unsplash
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Более 200 тысяч человек отменили платную подписку на Washington Post, сообщили радиостанции NPR два сотрудника газеты. Они объяснили, что это произошло из-за отказа издания открыто поддерживать кого-либо из претендентов на должность президента США — Камалу Харрис или Дональда Трампа.

«Эта цифра составляет около 8% от платного тиража газеты в 2,5 миллиона подписчиков, включая печатные издания. Количество отмен продолжило расти в понедельник днем», - уточнили журналисты.

Исполнительный директор и издатель Уилл Льюис объяснил, что Washington Post решила «вернуться к истокам» - некогда газету считали независимой. Впервые за 36 лет издание не поддержит кого-либо из кандидатов в президенты США. По словам Льюиса, WP планирует и в будущем придерживаться нейтралитета.

Более 200 тысяч человек отменили платную подписку на Washington Post, сообщили радиостанции NPR два сотрудника газеты. Они объяснили, что это произошло из-за отказа издания открыто поддерживать кого-либо из претендентов на должность президента США - Камалу Харрис или Дональда Трампа.

Журналистика Выборы президента США
28 октября 2024, 23:03
«Демократия, сэр, приехали». Захарова заявила, что Грузия в будущем может стать колонией США
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя американского государственного департамента Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она «не изменит курс». Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция - неоколониализм», - написала она.

Как отметили в Госдепартаменте, США постоянно призывали грузинское руководство отказаться от антидемократических настроев и «вернуться на евро-атлантический путь». Также Миллер отмечал, что в Америке не исключают, что Грузия столкнется с определенными последствиями, если не изменит направление.

До этого в Тбилиси устроили митинг против результатов парламентских выборов в стране. На акции протеста появилась президент Саломе Зурабишвили. Она отказалась принимать итоги и заявила, что голоса народа украли.

Грузия США Мария Захарова Протесты Митинги МИД РФ Парламентские выборы в Грузии

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