ВОЗ потеряла связь с медиками больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Он отметил, что сообщения о военном вторжении в больницу анклава тревожат. Представители ВОЗ беспокоятся за жизни врачей и пациентов.

«Мы вновь потеряли связь с медицинским персоналом в больнице. Мы очень обеспокоены безопасностью медперсонала и их пациентов», - указал Гебрейесус.

Армия обороны Израиля объявила о начале боевой операции против палестинских радикалов ХАМАС, которые якобы расположились в больнице «Аш-Шифа» в Газе. Пресс-служба ЦАХАЛ уточила, что бойцы еврейского государства сражаются не с мирным населением.

Перед этим власти Израиля приказали эвакуировать пациентов из больницы анклава. Однако врачи отказались это делать. По их словам, порядка 700 человек могут скончаться при транспортировке.