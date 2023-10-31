Войска Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боеготовности

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы 19 октября выпустили в сторону Израиля крылатые ракеты и беспилотники. Американский эсминец в Красном море перехватил их, за исключением одной ракеты - ее сбили на своей территории военные Саудовской Аравии. Затем в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом произошло столкновение с «Ансар Аллах», погибли четыре саудовских солдата.

Источники агентства заявили, что после этих происшествий все рода войск Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боевой готовности. Официально командование не подтвердило эту информацию.

Столкновения с «Ансар Аллах» возобновились на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Саудовская Аравия осудила удары по сектору Газа , а Иран пообещал открыть новые фронты, если США не откажутся поддерживать еврейское государство.