Войска Израиля вторглись в город Наблус
Армия обороны Израиля вошла в город Наблус на Западном берегу Иордана. Начались бои, сообщил сайт Quds.
«Израильские силы ворвались в город Наблус. Идут вооруженные столкновения», - сообщили журналисты.
Члены палестинского движения ХАМАС начали операцию «Наводнение Аль-Акса» 7 октября. Нападение боевиков застало израильскую армию врасплох, система ПВО «Железный купол» не справилась с тысячами сделанных кустарным способом ракет. В ответ ЦАХАЛ атаковал сектор Газа, где к началу 2023 года проживали 2,3 миллиона человек.
Боевики использовали дроны, ракеты и американские автоматы , предположительно оставленные США в Афганистане, и отправленное с Запада на Украину оружие. Политолог и востоковед Евгений Сатановский назвал обострение напряженности в секторе Газа репетицией ирано-израильской войны.