Войны традиционно представляли для США «разумную инвестицию» — Захарова
Назвав помощь Украине «разумной инвестицией», несущей дивиденды будущим поколениям, американский лидер Джо Байден показал хладнокровную расчетливость, с которой действуют США в вопросе украинского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Раньше они называли это „борьбой за свободу и демократию“. Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», - заявила она.
По словам Захаровой, боевые действия всегда были для Вашингтона «разумной инвестицией», потому что проходили не в США. Чужие проблемы американскую сторону не волновали.
«Как говорится, ничего личного, просто бизнес», - подметила Захарова.
Ранее политолог Данила Гуреев рассказал в беседе с «360», что поддержка Украины отойдет у США на второй план. По словам эксперта, Вашингтон воспринимает себя как гегемона и пытается урегулировать эту «гегемонистскую позицию через контроль над всеми международными институтами».