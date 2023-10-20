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«Раньше они называли это „борьбой за свободу и демократию“. Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», - заявила она.

По словам Захаровой, боевые действия всегда были для Вашингтона «разумной инвестицией», потому что проходили не в США. Чужие проблемы американскую сторону не волновали.

«Как говорится, ничего личного, просто бизнес», - подметила Захарова.

Ранее политолог Данила Гуреев рассказал в беседе с «360», что поддержка Украины отойдет у США на второй план. По словам эксперта, Вашингтон воспринимает себя как гегемона и пытается урегулировать эту «гегемонистскую позицию через контроль над всеми международными институтами».