Война железных мечей и убийства мирных жителей. Пойдет ли Израиль на переговоры с палестинцами?

10 октября 2023, 14:40
Викимедиа
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Операция «Железные мечи» — так Израиль назвал новый виток противостояния палестинским бойцам. Обе стороны забыли о гуманности: ХАМАС стреляет по гражданским, пытает и убивает пленных, ЦАХАЛ засыпает ракетами сектор Газа, не щадя мирных жителей. Едва ли израильтяне и палестинцы смогут договориться о мире. Анклав же, скорее всего, повторит судьбу Нагорного Карабаха.

Совет Безопасности ООН на недавнем заседании тоже не принял никаких решений. Если бы была его резолюция, страны могли бы вмешиваться, но ни Египет, ни Сирия, ни Иордания по разным причинам не идут на помощь Палестине.

Газу ждет судьба Нагорного Карабаха? На мировой арене пока не видно стран, готовых с оружием в руках оказать помощь палестинским бойцам, отметил в разговоре с «360» политолог и журналист Юрий Светов.

«Больше всего ожидали удара со стороны „Хезболлы“, базирующейся в Ливане. Но руководство страны заявило, что оно не будет ввязываться в этот конфликт, и просто потребовало от Израиля прекратить обстреливать ливийскую территорию», - напомнил Светов.

Израиль зачистил юг сектора Газа Южная граница сектора Газа снова перешла под контроль армии Израиля. По словам представителя ЦАХАЛ, случаев проникновения палестинских боевиков на израильскую территорию больше не зафиксировали. Однако они все еще могут скрываться в этом районе, поэтому ситуация неспокойная.

Авиация Израиля провела массированные бомбардировки практически всего сектора Газа. Обстреливали машины скорой помощи, убиты несколько журналистов , освещавших конфликт.

По последним данным, погибли 687 человек, пострадали более трех тысяч местных жителей. Всего в анклаве к началу 2023 года проживало свыше двух миллионов человек.

Один из высокопоставленных представителей ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что палестинские боевики достигли целей своей операции в Израиле и теперь открыты к диалогу. Между тем израильтяне намерены сровнять с землей сектор Газа.

Но не все оказались довольны: представительница Демократической партии от штата Мичиган Рашида Тлаиб раскритиковала решение Вашингтона предоставить масштабную помощь Израилю. Конгрессвумен назвала его «государством-апартеидом».

По ее словам, насилие продолжится, пока сохраняется американская поддержка. В ответ посол Израиля в США Майкл Герцог припомнил Тлаиб ее палестинские корни и заявил, что она должна наконец-то «преодолеть свои предубеждения и осудить ХАМАС».

Мирных переговоров не будет Политолог подчеркнул, что с вооружением у Израиля проблем нет: на его территории находятся склады американского оружия, которое заготовлено на случай большой войны на Ближнем Востоке. США разрешили его использовать. На подходе американская эскадра, обещают дать самолеты и прочую технику.

«Сейчас Израиль не пойдет на мирные переговоры с исламистами. Между ними стоит такая вещь, как атака, которую прозевали израильтяне, - они сами сравнивают ее с 11 сентября 2001 года в США. Что тогда американцы сделали? Пошли вторгаться в Афганистан», - напомнил Светов.

Как США помогают Израилю Соединенные Штаты направили корабли своего военного флота в восточную часть Средиземного моря. Эскадру возглавил самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford. Его сопровождают ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре ракетных эсминца типа Arleigh Burke.

Кроме того, эскадрильи истребителей ВВС США в Израиле усилили самолетами F-35, F-15, F-16 и A-10. Американцы заверили, что окажут израильтянам всю необходимую поддержку , в том числе финансовую. Сенатор Джош Хоули вовсе предложил передать деньги, предназначавшиеся для Украины.


Согласиться на перемирие для военных и политических властей Израиля будет означать потерять лицо. Они уже заявили, что на Ближнем Востоке уважают силу, потому будут демонстрировать ее во всей красе.

«Если их цель - изгнать всех палестинцев, то военные действия затянутся надолго. Если пойдут по прежнему пути - перебить руководство ХАМАС и начать какие-то переговоры, это другое. Но есть одно отягчающие обстоятельство - заложники», - добавил собеседник «360».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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