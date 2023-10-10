Война железных мечей и убийства мирных жителей. Пойдет ли Израиль на переговоры с палестинцами?

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Совет Безопасности ООН на недавнем заседании тоже не принял никаких решений. Если бы была его резолюция, страны могли бы вмешиваться, но ни Египет, ни Сирия, ни Иордания по разным причинам не идут на помощь Палестине.

Газу ждет судьба Нагорного Карабаха? На мировой арене пока не видно стран, готовых с оружием в руках оказать помощь палестинским бойцам, отметил в разговоре с «360» политолог и журналист Юрий Светов.

«Больше всего ожидали удара со стороны „Хезболлы“, базирующейся в Ливане. Но руководство страны заявило, что оно не будет ввязываться в этот конфликт, и просто потребовало от Израиля прекратить обстреливать ливийскую территорию», - напомнил Светов.

Израиль зачистил юг сектора Газа Южная граница сектора Газа снова перешла под контроль армии Израиля. По словам представителя ЦАХАЛ, случаев проникновения палестинских боевиков на израильскую территорию больше не зафиксировали. Однако они все еще могут скрываться в этом районе, поэтому ситуация неспокойная.

Авиация Израиля провела массированные бомбардировки практически всего сектора Газа. Обстреливали машины скорой помощи, убиты несколько журналистов , освещавших конфликт.

По последним данным, погибли 687 человек, пострадали более трех тысяч местных жителей. Всего в анклаве к началу 2023 года проживало свыше двух миллионов человек.

Один из высокопоставленных представителей ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что палестинские боевики достигли целей своей операции в Израиле и теперь открыты к диалогу. Между тем израильтяне намерены сровнять с землей сектор Газа.

Но не все оказались довольны: представительница Демократической партии от штата Мичиган Рашида Тлаиб раскритиковала решение Вашингтона предоставить масштабную помощь Израилю. Конгрессвумен назвала его «государством-апартеидом».

По ее словам, насилие продолжится, пока сохраняется американская поддержка. В ответ посол Израиля в США Майкл Герцог припомнил Тлаиб ее палестинские корни и заявил, что она должна наконец-то «преодолеть свои предубеждения и осудить ХАМАС».

Мирных переговоров не будет Политолог подчеркнул, что с вооружением у Израиля проблем нет: на его территории находятся склады американского оружия, которое заготовлено на случай большой войны на Ближнем Востоке. США разрешили его использовать. На подходе американская эскадра, обещают дать самолеты и прочую технику.

«Сейчас Израиль не пойдет на мирные переговоры с исламистами. Между ними стоит такая вещь, как атака, которую прозевали израильтяне, - они сами сравнивают ее с 11 сентября 2001 года в США. Что тогда американцы сделали? Пошли вторгаться в Афганистан», - напомнил Светов.

Как США помогают Израилю Соединенные Штаты направили корабли своего военного флота в восточную часть Средиземного моря. Эскадру возглавил самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford. Его сопровождают ракетный крейсер типа Ticonderoga и четыре ракетных эсминца типа Arleigh Burke.

Кроме того, эскадрильи истребителей ВВС США в Израиле усилили самолетами F-35, F-15, F-16 и A-10. Американцы заверили, что окажут израильтянам всю необходимую поддержку , в том числе финансовую. Сенатор Джош Хоули вовсе предложил передать деньги, предназначавшиеся для Украины.





Согласиться на перемирие для военных и политических властей Израиля будет означать потерять лицо. Они уже заявили, что на Ближнем Востоке уважают силу, потому будут демонстрировать ее во всей красе.

«Если их цель - изгнать всех палестинцев, то военные действия затянутся надолго. Если пойдут по прежнему пути - перебить руководство ХАМАС и начать какие-то переговоры, это другое. Но есть одно отягчающие обстоятельство - заложники», - добавил собеседник «360».