23 января 2024, 01:03

«Война неизбежна». Медведев иронично ответил на заявление Госдепа об Аляске

РИА «Новости»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов представителя американского Госдепа о том, что Аляску не вернут России назад, пошутил о неизбежности войны. Иронический ответ политик опубликовал в соцсети Х.

«По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», - сказал он.

В конце публикации Медведев поставил смеющийся смайлик.

Ранее журналист на брифинге задал представителю Государственного департамента США вопрос, связанный с якобы подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о «незаконности» продажи Аляски США. При этом репортер перепутал дату исторической сделки и назвал 1983 год вместо 1867-го.

Еще в конце декабря 2023 года в издании Military Watch Magazine заявили, что Россия способна ответить на территориальные претензии США в Арктике. По данным журналистов, российские войска имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси.

США Госдеп США Россия
22 января 2024, 23:44
Представитель Госдепа ответил, сможет ли Россия получить Аляску назад
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Представитель государственного департамента США заявил, что Россия не получит Аляску назад. Слова политика передало РИА «Новости».

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США <…> Назад [президент РФ Владимир Путин Аляску] не получит», - заявил он.

Так представитель Госдепа ответил на вопрос журналиста о якобы подписании Путиным указа о том, что продажа Аляски была «незаконной». При этом репортер перепутал год, в который совершили сделку. Вместо верного 1967-го он назвал 1983 год.

Как отметили в агентстве, вопрос журналиста может быть связан с указом Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших СССР и Российской империи.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что появление российских и китайских кораблей у берегов Аляски во время учений сильно испугало руководство США. По его словам, это стало сигналом для американских властей.

США Госдеп США Россия
22 января 2024, 23:03
Жители Алма-Аты запаниковали из-за возможных повторных землетрясений
Global Look Press
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Сейсмологи предупредили о возможной серии землетрясений в Казахстане. Жители Алма-Аты покидают дома, город встал в пробках, а на заправках образовались очереди. О повторных подземных толчках сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

В Алма-Ате жителей призвали спуститься с верхних этажей и переместиться в безопасные места. В городе большие пробки, сообщил Telegram-канал Readovka.

В течение полутора часов после первого землетрясения узбекистанский Центр сейсмопрогностического мониторинга зафиксировал еще два подземных толчка магнитудой 5,7 и 5,8. Эпицентр по данным Центра располагался на глубине 15 километров.

Первое землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Китая и Киргизии, в 862 километрах в юго-восточном направлении от Ташкента. Толчки почувствовали в Казахстане.

Казахстан Киргизия Землетрясения Китай Узбекистан
22 января 2024, 22:01
Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Киргизии и Китая
РИА «Новости»
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Мощное землетрясение произошло в пограничной области Китая и Киргизии. Об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«Землетрясение зафиксировали в 23:08 (20:08 по московскому времени). Эпицентр располагался в пограничной области Китая и Киргизии», - сообщили в Центре.

По информации Центра, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 862 километра в юго-восточном направлении. Эпицентр располагался на расстоянии 121 километра к западу от китайского уезда Аксу и 270 километров к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине девять километров.

Землетрясение почувствовали и в Казахстане. В Алма-Ате зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,7. Жители выбежали из домов, очевидцы сообщили о трещинах в зданиях.

Ранее ученые заявили, что в результате землетрясений на Земле может появиться новый континент. Индийская континентальная плита может расколоться на две части.

Казахстан Киргизия Землетрясения Китай
22 января 2024, 21:32
Хуситы ударили ракетами по американскому военному кораблю в Аденском заливе
Global Look Press
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Шиитское движение «Ансар Алла» заявило об очередном ракетном ударе по американскому военному кораблю в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе», - заявил представитель хуситов.

Сариа отметил, что армия Йемена продолжит отвечать на любую агрессию США и Великобритании и будет наносить удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.

Телеканал RT напомнил, что ранее хуситы нанесли удар по американскому судну Chem Ranger. Зафиксировано прямое попадание по кораблю.

Военные США 18 января нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения «Ансар Алла» в Йемене. Это уже четвертый удар американцев по объектам хуситов.

США Ракеты Военные Корабли Йемен

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