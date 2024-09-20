20 сентября 2024, 20:10

«Война неизбежна». Иран и Сирия встанут на защиту Ливана

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Иран и Сирия придут на помощь Ливану после израильских атак. Таким мнением с 360.ru поделился военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, они сформируют новую арабскую коалицию для противостояния Израилю.

«Деятельность американцев и израильтян очень грамотная была на Ближнем Востоке. Они пытались все время рассорить между собой страны Персидского залива: Иран и Сирию», - отметил он.

По мнению эксперта, в этот раз Иран точно не останется в стороне, ведь Израиль перешел все красные линии.

«На данном этапе, я думаю, лидер „Хезболлы“ акцентировал внимание, что война неизбежна», - подчеркнул он.

Ливан потрясла серия взрывов : детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», машины и мопеды обычных граждан. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч получили ранения.

Затем израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана и нанесла мощный удар по Бейруту. Обрушились два жилых дома, три человека погибли , 17 - попали в больницы. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал отомстить Израилю за теракт.

Израиль Сирия Военные Взрывы Войны Иран Армия Боевики Ближний Восток Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 16:57
Армия Израиля нанесла мощный удар по Бейруту
Global Look Press
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 20 сентября нанесла удар по столице Ливана. Об этом военное командование сообщило в отчете.

«ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту», - сообщили в пресс-службе израильской армии.

Представители ЦАХАЛ добавили, что пока нет никаких изменений в оборонительных рекомендациях Командования тыла.

Ранее израильская армия атаковала около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Удары наносились артиллерией по нескольким районам в южной части государства. Накануне ЦАХАЛ утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте» - на границе с Ливаном. Израильские военные планируют наносить удары по соседней стране, чтобы подорвать потенциал шиитского движения «Хезболла».

Израиль Ливан
20 сентября 2024, 14:13
Судиться из-за водки «Хортица» запретили на Кипре
РИА «Новости»
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Национализированные ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились того, чтобы суд приостановил разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, которая является правообладателем торговой марки водки «Хортица». Об этом сообщил РБК со ссылкой на Арбитражный суд Подмосковья.

Компания GSH Trademarks Limited - часть алкогольного холдинга Global Spirits. Его основал украинский бизнесмен Евгений Черняк*.

Российские заводы «Родник и К» и «Русский север» производили алкоголь «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов холдинга. Ранее участники рынка связывали «Русский север» и «Родник и К» с украинским бизнесменом. Однако Черняк* отрицал свое отношение к активам в России, «Русский север» также опровергал свою причастность к Global Spirits.

В прошлом году Черняка* заочно арестовали в России по делу о финансировании терроризма. В июне 2024 года суд национализировал имущество юридических лиц, связанных с украинским бизнесменом, в том числе «Русский север» и «Родник и К».

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Суд Кипр Алкоголь Заводы
20 сентября 2024, 13:54
Названо условие, при котором могут начаться переговоры США и Ирана
Unsplash
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Прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерному оружию могут начаться даже при победе на президентах выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, Иран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом говорят в Израиле. Поэтому как США, так и весь коллективный Запад заинтересованы в том, чтобы иранцы приостановили исследования в этом направлении.

«Для них же важно добиться снятия санкций, которые тормозят экономическое развитие», - подчеркнул Долгов.

Он также отметил, что при победе Трампа переговоры пройдут труднее. Однако даже республиканец не сможет их полностью заблокировать, потому что «на кону стоит слишком многое».

При этом глава комитета по разведке сената Марк Уорнер заявил, что законы США определили страны, которые входят в «клуб зарубежных противников». К их числу отнесли Иран, а также Россию, Китай, Северную Корею.

США Израиль Санкции Дональд Трамп Переговоры Оружие Иран
20 сентября 2024, 12:02
«Безжалостная война против человека». Пушков — о взрывах гаджетов в Ливане
Global Look Press
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Массовые взрывы гаджетов в Ливане — оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«После вирусов - новое слово в безжалостной войне против человека», - написал он.

По мнению сенатора, окружающая среда современных людей ухудшается и деградирует из-за того, что люди изобретают все новые способы уничтожения.

В Ливане 17 и 18 сентября массово взрывались устройства связи: пейджеры и рации. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч - получили ранения. Ливанцы, боясь новых взрывов, отключают телефоны, радионяни, компьютеры и телевизоры.

Россия рассматривает подрыв пейджеров в Ливане как акт гибридной войны. Мария Захарова предупредила, что Евросоюз столкнется с катастрофическими последствиями в случае войны на Ближнем Востоке. Российская сторона серьезно обеспокоена развитием событий в Ливане. Ранее политолог Глеб Кузнецов оценил риски подрыва гаджетов по всему миру.

Массовые взрывы гаджетов в Ливане - оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Гаджеты Взрывы Войны Алексей Пушков Оружие Вирусы человека Ливан Вирусы Взрывы пейджеров в Ливане

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