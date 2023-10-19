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Он выступил с речью на похоронах главы регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офира Либштайна, который погиб, сражаясь с военными ХАМАС.

«Это займет много времени. Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо еще, может занять месяцы, а восстановление займет годы», - указал он.

По его словам, Израиль сможет считать себя победившей стороной только в том случае, если государство полностью восстановится после противостояния с ХАМАС. Экс-министр подчеркнул, что главной целью ЦАХАЛ стало превращение юга страны в «стопроцентный рай» «Только когда [восстановление] будет завершено, мы победим», - отметил Ганц.

Ранее в столице Израиля и центральной части страны прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сирены предупредили жителей об опасности обстрела территорий.