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«Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдет в учебники истории, но только в негативном ключе», - заявил журналист.

Фаци напомнил, что Зеленского в Вашингтоне встретили «довольно прохладно», ему даже не позволили выступить на совместной сессии конгресса США. Позже конгресс исключил дополнительное финансирование Украины из статей расходов страны.

Зеленскому посоветовали заключить мир с Россией, чтобы не потерять контроль над значимыми для страны городами. Президент Украины застрял в ловушке, которую сам же и создал. Совсем скоро Украина окажется перед выбором: продолжать конфликт или пойти на сделку.