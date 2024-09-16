16 сентября 2024, 17:04

Voyah ввел ограничения на «серые» поставки автомобилей в Россию

Unsplash
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Китайская компания Dongfeng запретила неофициально экспортировать автомобили марки Voyah в Россию. Об этом сообщили «Известия».

Компания по-прежнему будет ввозить автомобили в страну, но только официально, исключив возможность серых поставок.

Несмотря на запрет параллельного импорта, бренд запустил программу поддержки машин, приобретенных неофициально. Автовладельцы могут оформить заводскую гарантию от российского импортера сроком на один или три года, если пробег не превышает 80 тысяч километров.

Ранее с неофициальным ввозом решил бороться китайский электромобильный бренд Zeekr.

В августе директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал, что спрос на иномарки из Китая вырос в шесть раз. Ведущими брендами стали Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Он добавил, что возможная блокировка неофициальных поставок негативно скажется на позициях китайского бренда.

Экспорт Россия Машины Китай Экономика
16 сентября 2024, 16:47
Стюардессы отравились неизвестным газом во время рейса в Сиэтл
Global Look Press
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Четыре стюардессы авиаперевозчика Alaska Airlines отравились неизвестным газом во время рейса и попали в больницу. Об этом сообщило издание Hawaii News Now.

Борт следовал с Гавайских островов в Сиэтл 12 сентября. Экипаж почувствовал странный запах в салоне, после чего четырем бортпроводницам в возрасте от 28 до 59 лет стало плохо.

Лайнер экстренно приземлился в Гонолулу, пострадавшие оказались на больничной койке. Состояние стюардесс удалось стабилизировать, но их длительное время тошнило. Также у женщин зафиксировали нарушение координации. Другим членам экипажа и пассажирам помощь врачей не потребовалась.

Ранее российские моряки отравились газом на сухогрузе в Турции. Судно стояло на якоре у причала Челеби. В результате отравления погибли 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов.

США Газ Самолеты
16 сентября 2024, 11:13
«Сражаться и умереть за Киев». Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ
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Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Раут заявлял о готовности вступить в ВСУ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», - сообщили авторы материала.

В воскресенье, 15 сентября, на Трампа пытались совершить покушение. Стрельба началась рядом с гольф-клубом политика в штате Флорида. Сам бывший президент позже сообщил в информационной рассылке для своих сторонников , что находится в безопасном месте и не намерен сдаваться.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин рассказала в социальной сети, что 58-летний задержанный Райан Уэсли Раут снимался в видео в поддержку «Азова»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа
16 сентября 2024, 07:00
Илон Маск удивился отсутствию покушений на демократов
Global Look Press
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Американский бизнесмен Илон Маск задался вопросом, почему никто не пытается совершить покушение на представителей Демократической партии США. Комментарий он оставил в своем аккаунте в социальной сети X.

Маск отреагировал на информацию о покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«И никто даже не пытается убить [президента США Джо] Байдена или Камалу (вице-президента США - прим. ред.)», - написал бизнесмен.

Как заметил Маск, несмотря на отсутствие покушений на Байдена, он в любом случае превратился в «ходячий труп».

О стрельбе в районе гольф-клуба Trump West Palm Beach стало известно в ночь на 16 сентября. Трамп заявил, что не пострадал и находится в безопасности. Он пошутил, что из-за стрельбы не смог закончить игру в гольф, чем очень огорчился.

По данным газеты New York Post , подозреваемым во втором покушении на Трампа оказался Райан Раут.

США Стрельба Дональд Трамп Илон Маск Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
16 сентября 2024, 04:10
Байден выступил с заявлением после стрельбы рядом с Трампом
Unsplash
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Президент США Джо Байден отреагировал на предполагаемое покушение на республиканца Дональда Трампа во Флориде. Он подтвердил задержание одного человека, сообщил телеканал CNN.

«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения. Я рад, что бывший президент не пострадал», - сказал он.

Байден сказал, что администрация ввела его в курс дела. По словам президента, федеральные правоохранительные органы расследуют дело о стрельбе как возможное покушение на республиканца.

Соперница Трампа за президентское кресло Камала Харрис в первые часы после стрельбы заявила, что получила информацию о стрельбе возле его собственности во Флориде. Она заявила, что насилию не место в Америке.

Выстрелы раздались недалеко от гольф-клуба Trump West Palm Beach. По одной из версий, они не связаны с Трампом. Республиканец объявил, что не пострадал и находится в безопасности.

Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа

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