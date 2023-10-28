«Вот-вот начнется». Ким Чен Ын предрек третью мировую из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Столкновения на Ближнем Востоке приведут к тому, что военные действия могут распространиться и на другие регионы мира», - указал северокорейский лидер.

По его словам, каждое государство должно быть готово к дальнейшей эскалации конфликта. Говоря об этом, глава КНДР подчеркнул, что речь идет не только о Палестине и Израиле. Ким Чен Ын считает, что события на мировой арене начали развиваться в сторону глобального вооруженного конфликта.

«Третья мировая война вот-вот начнется», - заключил лидер КНДР.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что палестино-израильский конфликт необходимо прекратить как можно скорее. Он назвал беспрецедентно острым новый виток в противостоянии.