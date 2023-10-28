«Вот-вот начнется». Ким Чен Ын предрек третью мировую из-за ситуации на Ближнем Востоке
Эскалация на Ближнем Востоке стала тревожным сигналом для всего мира, так как именно оттуда «пламя войны» может перекинуться на другие страны. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Его процитировало «Военное обозрение».
«Столкновения на Ближнем Востоке приведут к тому, что военные действия могут распространиться и на другие регионы мира», - указал северокорейский лидер.
По его словам, каждое государство должно быть готово к дальнейшей эскалации конфликта. Говоря об этом, глава КНДР подчеркнул, что речь идет не только о Палестине и Израиле. Ким Чен Ын считает, что события на мировой арене начали развиваться в сторону глобального вооруженного конфликта.
«Третья мировая война вот-вот начнется», - заключил лидер КНДР.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что палестино-израильский конфликт необходимо прекратить как можно скорее. Он назвал беспрецедентно острым новый виток в противостоянии.